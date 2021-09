Jorge Asís: “El peronismo siempre aparece en momentos de crisis”

El periodista y analista político Jorge Asís aseguró en diálogo con Luis Novaresio, que “hoy una una peronización del Gobierno y una territorialización de la política” del Frente de Todos, que se da a partir de los cambios en el gabinete de Alberto Fernández. Mirá el video.

“En el peronismo no existe el liderazgo conceptual. Si no tenés territorio, no existís”, sostuvo Asís en A24.

En esa línea, explicó que en los últimos días se produjo “un desplazamiento” de Alberto Fernández “por la realidad política” y por eso adoptó un perfil más reservado en la gestión.