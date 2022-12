Jorge Asís: “Con la condena a Cristina Kirchner se abren las puertas del infierno para los políticos”

El escritor y periodista también analizó el tablero de la política luego del renunciamiento de la vicepresidenta para el 2023. Habló sobre Mauricio Macri, las posibilidades de Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa para 2023, y la chance de una reelección de Alberto Fernández.

El periodista y escritor Jorge Asís analizó el impacto del “renunciamiento” de Cristina Kirchner a cualquier candidatura para 2023 y manifestó que le cambió los planes electorales a Mauricio Macri. Igualmente, consideró que el perfil de ambos dirigentes “es atroz” para la política por su nivel de radicalización de votantes.

“Es un acierto total porque, además de asegurarse la centralidad con esa decisión, genera en el peronismo una asamblea permanente y produce un fenómeno en la oposición”, detalló sobre la decisión de la Vicepresidenta, anunciada el mismo día de su condena por la causa conocida como Vialidad.

También consideró que la decisión “lo arrastra también” al ex presidente Macri porque su base de crecimiento “tiene que ver con la presencia de ella”.

“Macri quería presentarse a sí mismo como un suplente, un contendiente a las presidencia vacante del año próximo. Pero con su acción, con esa manera de ser candidato sin serlo, de hablar con un perfil altísimo y dar consejos sobre la humanidad, terminó por fortalecerse. Hizo lo contrario”, analizó. También consideró que su figura fue debilitando a los precandidatos del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Desde la mirada del creador de “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, un enfrentamiento entre ambos líderes hubiera sido perjudicial. “La continuidad tanto de él como de ella para la política es atroz”, aseveró. “Los dos arrastran una carga de negatividad que hace que cualquier acuerdo básico sea absolutamente imposible”, agregó en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas por LN+.

La condena a Cristina Kirchner

“El político no toma conciencia de este retroceso. Pero, con la condena a la Doctora, se abren las puertas del infierno”, argumentó Asís respecto a los 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que dictaminó el Tribunal en lo Criminal Oral Federal 2 contra la ex mandataria.

La Doctora, para el estilo periodístico y literario del escritor, es Cristina Kirchner. Luego amplió: “Lo que no entiende en es que, cuando se abren esas puertas del infierno, se abren para todos. Son muchos los que desde distintos ámbitos políticos intentaron purgarse con la condena a CFK y no se enteran de que caen ellos también con la decisión del tribunal”.

Y agregó: “Yo conozco a muchos políticos de primera línea con grandes fortunas que cometieron el error de unirse a la celebración”.

La postulación de Larreta y la posibilidad de Alberto Fernández

Desde el análisis de Asís, el jefe de Gobierno presenta una ventaja respecto de otros candidatos más identificados con la radicalización de la política.

“Tiene una ventaja que no sabe explotar, que es el no conflicto”, consideró. “Es muy importante representar el no conflicto en una sociedad que tiene estado de alerta constante”, sostuvo.

Sobre el actual Presidente y su deseo de renovar mandato, hasta el momento el único de la coalición gobernante que se ha manifestado en esa línea, Asís fue terminante: “Yo no le veo posibilidad de reelección”.

En cambio, puso sobre la mesa la posibilidad de Sergio Massa, actual Ministro de Economía. “Si tiene suerte, es el candidato por el que van el oficialismo va a organizar y coordinar un nuevo operativo clamor”, dijo Asís, que además relató que desde el entorno del funcionario hay limitaciones familiares que no quieren que sea candidato.

El periodista también se refirió a Eduardo “Wado” De Pedro: “Es un muchacho de La Cámpora que va hacia el centro y que tiene buenas relaciones. Para la Doctora me parece que es una alternativa atinada. Es alguien presentable, con una biografía limpia”, detalló. Al igual que en otras oportunidades, Asís habló de prestarle atención al jefe de Gabinete, Juan Manzur.