John Bolton: “Sigue sin ser claro cuál es el objetivo de Trump en Irán”

Cuando se cumple un mes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán, hablamos con John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump sobre las motivaciones y las perspectivas de este conflicto. Defensor de acabar con la República Islámica, Bolton critica la falta de preparación de la Administración Trump antes de la ofensiva, pero teme que ahora el presidente estadounidense busque una salida rápida para reabrir el estrecho de Ormuz y frenar su caída de popularidad. En este caso, asegura, Irán sería “más peligroso” que antes.

Por Rosa Pérez Masdeu-France24