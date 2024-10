Jimena Monteverde improvisó un striptease al aire y Juana Viale la incentivó a ir por más

La cocinera tuvo un blooper en la cocina del programa con su atuendo que terminó en un divertido juego

La buena química entre Juana Viale y Jimena Monteverde es un condimento esencial de Almorzando con Juana. Incluso la cocinera consiguió que Mirtha Legrand la secundara en sus divertidas salidas y sus pases de humor. El último domingo la chef protagonizó un blooper con su uniforme, que casi deja sus lolas al descubierto, y a pedido de la conductora, le pidió que no se achique y todo terminó en una suerte de striptease en plena cocina.

Todo comenzó cuando la cocinera contó que iba a realizar un plato para la merienda al que llamó como uno de los hits de Soda Stereo. “Como vamos a hacer la persianita americana pedí que me pongan el tema”, comentó, aunque en realidad sonaba “Can you leave your hat on”, el clásico de Joe Cocker. “¡Ah! Este es el de Nueve semanas y media, que hacen con la persiana así…”, aseguró Jimena.

La referencia a la película erótica de 1986 que protagonizaron Mickey Rourke y Kin Basinger provocó que la cocinera comenzara a moverse al ritmo de la canción y dos de los broches de su chaqueta se abrieron. “¡Uy, viste! ¡Cuidado, cuidado! No se vio nada igual”, aseguró, al advertirlo, mientras se acomodaba. Sin embargo Juana, lista para el show, le pidió que lo repita.

“¡Qué pelotudez! Quedó renatural. Si se escapa tenemos picos de rating”, lanzó Jimena Monteverde (Almorzando con Juana, El Trece)

“Hacelo de nuevo, pero en cámara lenta”, lanzó. “Yo en cámara lenta no hago nada”, la siguió ella, siempre en doble sentido. En un segundo intento la chef repitió su “hazaña” de abrirse los broches de su uniforme, aunque le agarró la timidez. “¡Pero hacelo de frente, boluda!”, lanzó, mientras Jimena mostraba sus dudas. “¡Se me va a ver todo!”, aseguró, mientras la animadora le pedía que lo intente una tercera vez.

Al final, con un gesto más jocoso que sensual, Jimena consiguió que se le abra la camisa “sin quererlo” y todas, junto a Jorgelina Aruzzi que estaba como invitada, terminaron tentadas de risa. “¡Qué pelotudez! Quedó renatural. Si se escapa tenemos picos de rating. Bueno, no sé si tanto”, lanzó, mientras Juana coronaba el momento asegurando que iban a preparar “teta al membrillo”.

La queja del Puma Goity por el menú de Jimena Monteverde

Durante una reciente emisión del programa Almorzando con Juana, el actor Puma Goity protagonizó un divertido momento al expresar su descontento con el menú presentado por la chef Jimena Monteverde. El momento ocurrió cuando Monteverde detalló los platos del día, comenzando con unos “alcauciles fritos con alioli” como entrada, seguidos de un salteado de arroz yamaní con vegetales. Al escuchar la ausencia de carne en el menú, Goity, visiblemente frustrado, preguntó: “¿Carne nada, señora?”, a lo que Monteverde respondió con calma que ese día no había carne en el menú.

Jimena Monteverde improvisó un striptease al aire y Juana Viale la incentivó a ir por más: “Es tu momento”

Jimena Monteverde improvisó un striptease al aire y Juana Viale la incentivó a ir por más: “Es tu momento”

El intercambio no terminó ahí. Goity, en tono irónico, hizo referencia al programa La noche de Mirtha, sugiriendo que prefería el menú de la famosa Mirtha Legrand. “Carne con Mirtha, ¿no? Segundo piso con Mirtha”, comentó, insinuando que en el otro programa se comía mejor. Jimena, manteniendo el tono humorístico, le siguió la broma y explicó que en el programa de Mirtha se serviría lomo ese día.

La conversación continuó cuando Monteverde presentó el postre: “manzanitas caramelizadas con cremoso de chocolate blanco y canela”. En ese momento, el investigador Santiago Bilinkis, también presente en la mesa, preguntó si era posible repetir el postre, a lo que Monteverde respondió afirmativamente, añadiendo en tono cómplice: “Un bife te lo hago también si querés”.

En una charla exclusiva con Teleshow Jimena Monteverde reveló los entretelones detrás de la elección de los menús para cada uno de los programas. “Todas las semanas elegimos distintos platos de acuerdo a lo que tenemos con productos de estación. Tengo muchos proveedores y productores buenísimos, entonces siempre voy mechando cosas del momento y de la temporada”, destacó, a la vez que aclaró que también lo importante es el gusto o necesidad del comensal.

Sobre ello, explicó que “tenemos en cuenta a medida que se van sabiendo los invitados si no comen gluten, si no comen pescado, si son alérgicos a algo”, aunque en este punto, ellos mismos en algunos momentos se toman el atrevimiento de contactarla y “ya piden directamente, y muchos que probaron algún plato o algo como un flan con dulce de leche, piden por favor que quieren comer ese flan”. Pero para algunos, la comida no solo es algo reservado para el ciclo, ya que “muchos de los invitados se quieren llevar la comida, quieren llevarse la viandita o repetir”.

Por Iván Basso-Infobae