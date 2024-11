Jimena Cyrulnik se levantó el traje de baño y posó de espaldas a la cámara

La modelo enloqueció a sus fanáticos con una jugada producción de fotos

Jimena Cyrulnik, siempre audaz y creativa en sus publicaciones, sorprendió a sus seguidores de Instagram al posar con un atrevido traje de baño de su propia línea, XYRUS. A sus 48 años, la modelo y empresaria se mostró más segura que nunca, luciendo un conjunto que elevó la temperatura en redes y recibió elogios de sus fanáticos

La publicación, que consiguió miles de likes en cuestión de horas, mostró a Jimena con un look veraniego y juguetón, levantándose la parte de la minifalda del traje para insinuar, al borde de la censura.

Cyrulnik no solo compartió su estilo, sino también su comodidad con un diseño que promete ser una revolución en la moda playera. En el pie de foto, escribió: “Arranqué mi martes con el traje de baño que cambió mis veranos para siempre… Yo la adopté hace 7 años y no me la saqué más”, demostrando que, más allá de la estética, busca funcionalidad en sus prendas.

Jimena Cyrulnik, además de su faceta como modelo y conductora, se ha destacado en los últimos años como empresaria en el mundo de la moda. Con más de 879 mil seguidores en Instagram, utiliza la plataforma no solo para compartir su vida personal, sino también para impulsar su marca.

Esta marca está enfocada en trajes de baño que combinan elegancia, comodidad y estilo. Sus diseños ganaron popularidad por su versatilidad y por adaptarse a diferentes tipos de cuerpo, manteniendo siempre un toque innovador. Además de su comodidad, Jimena destacó lo funcional del traje, ideal tanto para broncearse como para cubrirse al caminar por la playa.

En esta ocasión, Jimena modeló el “Beth”, una enteriza que destaca por su escote pronunciado y la particularidad de incluir una minifalda regulable. Con opciones de estampado en cocos sobre fondo celeste, mariposas en fondo negro y un diseño tribal sobre fondo naranja, el traje se presenta como una alternativa fresca y versátil para este verano.

Su precio, en el mercado argentino, es de 154.900 pesos, y parece destinado a convertirse en uno de los modelos más pedidos de la temporada.

Fuente ViaPais