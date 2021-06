Jimena Barón presentó su nuevo tema “Ya no te extraño”

La cantante compartió un mensaje en sus redes sociales donde describió el nacimiento del tema y las sensaciones que expresa. Mirá el video.



A dos meses de la salida de “Flor de involución”, canción que ya superó los 4.3millones de reproducciones, Jimena Barón estrenó su nuevo single y video en una nueva etapa de su carrera. Los fans ya pueden disfrutar de “Ya no te extraño”.

“La primera canción que hice de esta nueva era, allá en febrero del 2020, con el hilo de voz que tenía en ese momento, absolutamente de mierda en lo personal”, contó la artista en su cuenta de Instagram. “Pensamos en regrabarla, cuando estuve bien, pero le sacaba verdad al tema y lo dejamos así”, completó.

“Amo este tema, tan distinto a lo que hice hasta ahora, iba a ser el primero en salir pero me pareció una vuelta al ruedo demasiado triste y me la guarde un poco más. Ahora si, con la pandemia que continúa, mercurio retrógrado y en pleno invierno, les tiro esta canción (que wacha) que abraza con melancolía esas relaciones que ojalá hubieran funcionado, pero no. Ya saben. Creo que es un sentimiento muy hondo y doloroso conocido por muchos y quise hacerlo canción”, describió en su mensaje a los seguidores, sobre la salida de “Ya no te extraño”.

Según el sello discográfico de J MENA, el tema es un juego constante de seducción. “Propone ser una balada de desamor que combina elementos de música de raíz como el bolero, la rumba o el tango, con programaciones y guitarra española en donde su voz le da carácter y personalidad”

El video, con su relato casi coreográfico, la muestra endeble y fuerte a la vez ante este amor, al que intenta olvidar pero vuelve a querer cada vez que lo ve. La cantante aparece en una fábrica abandonada que simboliza el vacío de cuando no queda más nada. Jimena interactúa en diferentes situaciones con ese hombre, recordando todo lo bueno y lo malo, los contrastes de esta relación.

Siendo una actriz consolidada y manifestando su pasión por la música desde muy pequeña, no fue hasta el 2017 en que apostó por su carrera musical y se lanzó oficialmente como cantante. Ese mismo año, Jimena lanzó su primer single “La Tonta”, perteneciente a su álbum debut del mismo nombre. Luego le siguieron exitosos cortes como “QLO” y “Que regreses tú”.

El éxito de “La Tonta” la llevó a recorrer todo su país y terminó de consagrarse el 21 de octubre de 2018 con un show en el escenario del Teatro Ópera, donde estuvo acompañada de invitados como Fabiana Cantilo, Ariel Pucheta y Emme.

En 2019, ya más focalizada en su faceta musical, Jimena Barón se transformó en J MENA, su nuevo nombre artístico. Realizó la presentación oficial de un nuevo single que también lleva el nombre de su segundo álbum de estudio, “La Cobra”, que combina ritmos locales con elementos de la música latina. Bajo un concepto de justicia y empoderamiento femenino, el tema habla de un cambio interior, como un grito de liberación.

“La Cobra” lideró los rankings radiales y en las plataformas digitales llegó a millones de reproducciones, logrando todo un suceso en menos de un mes. Luego siguieron los adelantos “Quién empezó” y “Se acabó”, que también se convirtieron rápidamente en grandes hits.

El 2 de agosto de 2019 lanzó su tan esperado segundo álbum de estudio, que le valió los galardones de Disco de Oro y Disco de Platino en su país por su single y álbum “La Cobra”. Sus actuaciones en el Teatro Vorterix y en el Ópera fueron todo un éxito.

En noviembre de ese mismo año viajó a España para participar de los MTV EMA 2019, en los que fue premiada como Mejor Artista Sur. Anunció para el 29 de mayo 2020 su primer show en el Estadio Luna Park, que tuvo que posponerse debido a la pandemia.