Jimena Barón lanzó “Los Locos”, inspirado en una fuerte experiencia personal

La cantante presentó el nuevo adelanto de su próximo álbum, y explicó en sus redes el hecho real que lo disparó

Jimena Barón presentó el nuevo videoclip “Los Locos” a través de las diferentes plataformas, como Youtube, Spotify, Amazon Music, entre otras. Este es el cuarto adelanto de lo que será el próximo álbum de la cantante que en breve será lanzado. La producción de este material la realizó de la mano de Juan Lucas Arbe y Mauro De Tommaso.

En esta oportunidad, la popular artista aparece al comienzo del video con un vestido de novia entrando a una iglesia para casarse. “Al fin un hombre bien, que me cuida, que me quiere, que a todos les gusta, aprendí. Todos pueden ver que entendí del buen querer, que ya sé hacerme valer, Que el pasado ya es pasado porque ahora elijo bien”, dice la intérprete.

Aunque ella cree que encontró a su pareja ideal, se da cuenta que no es el príncipe con el que ella soñaba. Cuando descubre que ha sido traicionada, decide no casarse y toma una drástica decisión de deshacerse de él. “Loco, resultaste ser otro loco. Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Otro loco, que no digan que los provoco, se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final”, dice J Mena.

El video sigue dándole forma a un relato que, a modo de un rompecabezas, nos continua presentando a este personaje que tiene la presión de ser la mujer perfecta y se encuentra con la araña, que a modo simbólico para ella representa la traición. Esto la lleva a replantearse todo e ir por nuevos caminos en su vida. De esta manera, la artista vuelve a cantar una historia de desamor, tragedia y engaño.

Como todos los clips del álbum que ya fueron presentados, “Los Locos” también fue rodado en la ciudad de San Emilio, con la dirección de Tom Abramzon. Esta nueva canción es el primer capítulo del álbum íntimo y conceptual del que ya se dieron a conocer “La Araña”, “Mi Felicidad” y, más recientemente, “Cruel y Despiadado”.

Este tema está basado en una experiencia personal que vivió hace un tiempo. En una historia de Instagram, ella recordó que un hombre con quien salía tenía un asado con amigos y habían quedado en verse después de esa comida. Ella le dijo que después de comer, le escribiera para ver si ella estaba todavía despierta y podían juntarse.

“Se va al asado con los amigos. Yo me quedo dormida y a la madrugada me suena el timbre de mi casa. Miro la hora y tenía 11 llamadas perdidas. Yo dije: ‘Este tipo está loco’. No atendí porque ya aprendí sobre los locos, me vuelvo a dormir y al rato vuelve a sonar el timbre”, señaló la actriz. “A la mañana siguiente le digo: ‘Tengo 11 llamadas perdidas, sonó el timbre dos veces a la madrugada, a menos que haya muerto alguien, yo con locos no me vinculo más’”, cerró.

Por otra parte, recientemente Jimena expresó en sus redes sociales una enorme alegría por el cumpleaños de su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. “Momo de mi corazón, hace 9 años cambiaste mi vida para siempre y me enseñaste que es el amor puro, eterno e incondicional. No hay nada en esta vida que no haría por vos, nada. Y nada que no seas vos tiene mucho sentido desde que llegaste”, escribió la actriz en un posteo que le dedicó a su hijo en Instagram y también destacó la letra de una canción que le había escrito a el: Llegaste pero ya te conocía porque en realidad yo te soñé toda mi vida.

Jimena acompañó el posteo con una foto de su hijo en la playa durante unas recientes vacaciones familiares. “Espero fingir bien ser la que te enseña a crecer porque acá el maestro en realidad sos vos. Espero estar a tu altura. Te amo, hijo, tanto que me asusta que no sepas bien cuánto porque es imposible de decir. Tengo todo con vos, estoy sobrada, vivo de yapa desde que naciste. Vos seguí siendo el más feliz del planeta, y el más hermoso, e inteligente y bondadoso y educado y agradecido y gracioso. Sos una maravilla. Te voy a amar en todas nuestras vidas, para siempre. Mamá”, finalizó el posteo en la red social en la que tiene casi seis millones de seguidores.