Jimena Barón lanzó “La Araña” y estaría dedicada a Gianinna Maradona

La canción habla de la traición de parte de una amiga y es el adelanto de su tercer disco.

“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba”, dice la letra de “La Araña”, la nueva canción de Jimena Barón. En este nuevo tema, la artista habla sobre una traición sufrida por parte de una íntima amiga. Rápidamente, muchos comenzaron a especular que se trataba de Gianinna Maradona. Incluso muchos dicen que la actriz que aparece en el videoclip es muy similar a la hija del Diez. “Yo te hice esta canción, amiga”, concluye la canción.

Hace pocos días, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona sumaron un capítulo más a su historia de amor y desamor. En las últimas horas, el exfutbolista contó en sus redes sociales que se había separado de la hija de Diego Maradona. “Antes de que se inventen mil historias, se las hago corta: Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”, escribió Osvaldo en su cuenta oficial de Instagram. De esta manera, enfrentó los rumores que comenzaron a circular durante los últimos días.

Jimena Barón anunció su regreso a la música

“La Araña” es el primer adelanto de lo que será su tercer álbum bajo su seudónimo J Mena. “Volvimos. Tengo este disco en el vientre hace más de 2 años! Se siente un gran alivio, una felicidad inmensa, mucha emoción y finalmente libertad! Este es solamente el comienzo, uno de los tantos capítulos de un proyecto largo”, dijo la cantante a través de un emotivo posteo de Instagram y continuó: “Yo me siento más “contante” que cantante, y eso es lo que me abraza y me cura. Encontré en el mundo de la composición, un poder inmenso de transformación. La música me da la oportunidad de volver felices momentos que no lo fueron e inmortales alegrías que quiero eternas”

El consejo de Jimena Barón para soltar a alguien tóxico: “Hacerle una canción y ganar muchísimo dinero”

Esta no es la primera vez que Barón habla sobre su vida personal en sus canciones. Hace unos meses, una usuaria de Instagram le pidió un consejo para soltar a alguien tóxico y Jmena, con un nombre en su cabeza, no lo dudó: “Hacerle una canción y ganar muchísimo dinero”. La actriz pensó en Daniel Osvaldo, su exmarido y padre de Momo, ya que el debut de la cantante llegó con una canción que compuso pensando en él, “La Tonta”

La canción describe la convivencia europea que vivió con el futbolista mientras lo acompañaba en el desarrollo de su carrera en el exterior. “Esta canción es muy importante. En un momento pensé que ‘La tonta’ era como mi pasado y la pandemia trajo situaciones que me mueven muchas cosas”, contó en Showmatch, La Academia (eltrece) cuando fue jurado.Lo cierto es que logró facturar como consecuencia de su corazón roto, y eso es algo que la enorgullece.