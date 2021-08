Jimena Barón habló sobre su relación con una mujer

La cantante no se guardo nada.

Jimena Barón respondió a las picantes preguntas que le hicieron sus seguidores a través de sus stories de Instagram y no esquivó las que tienen que ver con el amor. De hecho, contó si tendría una relación amorosa con una mujer.

“¿Estarías con una mina? Sexualmente y en una relación”, le consultaron a la expareja de Daniel Osvaldo, con quien tiene un hijo, Momo.

Entonces, Jime contestó con una foto en la que se ve el ojo de una mujer reflejado en un corazón rosa para aclarar que aunque por ahora no se enganchó con una persona de su mismo género no le cierra la puerta a esa posibilidad.

“Si me enamorara y calentara, sí. No me pasó aún, pero debo admitir que hace mucho ya las mujeres chamuyan mejor que los hombres. ¡Y la actitud fuego!”, cerró, súper sincera.

Hoy por hoy, Jime está en pareja con el empresario Matías Palleiro.