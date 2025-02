Jimena Barón dio su primer show embarazada, pero sufrió un percance en medio del escenario

La cantante se presentó en Villa María, Córdoba, y relató las dificultades que atravesó por las altas temperaturas

Jimena Baron canto en el Festival de Villa Maria embarazada de 4 meses y se sincero sobre el escenario: “No me cierra el pantalon”

Desde que anunció la llegada de su segundo, Jimena Barón vive uno de los momentos más felices de su vida rodeada por el amor de Matías Palleiro y su pequeña Momo. Sin embargo, la cantante también acostumbra a compartir las dificultades que atraviesa durante este proceso. Fue así como este sábado, en medio de su primer show embarazada, no pudo ocultar el problema que sufría.

Todo sucedió en el marco del festival de Villa María, Córdoba, cuando la influencer se presentaba sobre el escenario. Luego de terminar una canción, Barón tomó el micrófono y dijo luego del aplauso del público: “Muchas gracias. ¿Cómo vienen? ¿Bien?. ¿Está llegando más gente?. Hay una embarazada de 37 semanas que está acá por mí. Te quiero. Nace acá el chico, ¿que es mujer? Le ponemos María, por Villa María. La bautizamos. Te felicito. Beba. Chin chin”.

Jimena Barón Mostró Cómo Vivió La Previa De Su Show En Córdoba}

Fue entonces cuando, abrumada por el calor que hacía, la artista destacó: “Bueno, vamos a seguir. La gente debe estar diciendo: “Pero es boluda, que se saque el saco”. Hay algo que yo no debería mostrar, las vestuaristas me dijeron: “No muestres, nadie se entera”. A mí no me cierra el pantalón. ¿Ok?”.

Entre la risa de la gente, Jimena volvió a comentar las dificultades que atravesaba: “Tengo dos corpiños, se me escapan, todo por la criatura. Pero bueno, no me lo voy a sacar porque me van a matar. Igual ya lo vieron. Así que voy a deshidratarme, pero voy a seguir regia hasta el final. Vamos a hacer una canción con un artista que yo adoro. No está. Amaría hacer así (extiende su mano) y que entre, no va a entrar, chicas, se calman. Es una canción que se llama “El amor de mi vida” que hice con el bombón de Ulises Bueno”. Fiel a su humor, Jimena Barón hizo referencia a cómo estaría su hijo dentro de su panza ante las altas temperaturas (Foto: Instagram)

Horas antes, a través de sus redes sociales, la cantante había compartido el detrás de escena de su día con sus más de seis millones de seguidores. “Mi ubicación: Villa María, 41°”, escribió la artista con una foto del clima y una imagen suya con los ojos llorosos. Luego, fiel a su estilo, Jimena publicó la imagen de un pollo cocinado a la parilla y escribió en alusión al estado de su hijo en su vientre: “La próxima ecografía”.

Minutos más tarde, la cantante se dispuso a hacer la prueba de sonido para su show. “Cómo probar sonido sin morir, sensación térmica 46°”, escribió la artista junto a un video de Palleiro en el que se ve a su pareja colocar una toalla en un balde con agua y hielo. Luego, ya sobre el escenario y ante el estadio vacío, Jimena grabó un video en el que expresó la emoción que sentía por este momento: “Me da mucha, muchísima emoción hacer este show embarazada, Véase al padre del bebé parado a la derecha”.

A mediados del mes de diciembre, Jimena Barón anunció que está esperando su segundo hijo, el primero junto a Matías Palleiro. Desde ese momento, las redes de la cantantese llenaron de reflexiones sobre la llegada del nuevo integrante de la familia, la felicidad que atraviesa y los celos de Momo por su hermanito.

En ese contexto, la cantante compartió una reflexión con sus seguidores: “Cuanto más lindo es no ser tan pendeja y empezar a ver la película desde afuera. Ahora sé, mientras está pasando, cuáles son las pavadas, que en realidad no son pavadas y que son y serán los recuerdos más importantes y preciados del corazón”, comenzó la reflexión de la actriz de Casi Ángeles, quien estos últimos meses estuvo abriendo su corazón en las publicaciones.

“Que la vida nos siga encontrando juntos, en familia, con salud, simples y llenos de amor. El próximo verano será con un pinino rubio que imagino muy parecido al de la última foto (que ya veraneaba en Quequén desde que nació)“, cerró. Esta publicación generó una catarata de comentarios, entre los que se encuentran los de Cande Tinelli, Paula Chaves y Carla Peterson.

Por Lucas Terrazas -Infobae