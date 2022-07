Jimena Barón contó secretos de su romance con Daniel Osvaldo

La cantante y actriz utilizó las redes sociales para reflexionar sobre su presente y le mandó un mensaje al ex futbolista

JImena Barón suele compartir frases motivacionales en sus redes sociales, siempre haciendo alusión a las experiencias que vivió, ya sean buenas o malas, es por eso que en esta ocasión decidió recordar una serie que vio y se comparó con lo que le pasa y cómo aprendió a superar.

Por si fuera poco, le mandó una indirecta a su ex, Daniel Osvaldo, con el que terminó para nada bien y ha sido atacado por hasta Ángel de Brito. “‘Sabés qué es lo que pasa cuando decidís que estás para más? Recibís más’, dijeron ayer en una serie y me gustó y hoy la recordé cuando me costaba subir y después podía un poco más”.

Y agregó: “Cuando llegamos arriba, miré al rededor y me di cuenta que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma. Me costó mucho darme cuenta (y después aceptar), que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija con mi viejo y en mi trabajo”.

“Después de verlo y aceptarlo me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más. Y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega”, cerró.

Anteriormente, en una entrevista que tuvo con LAM se confesó: “La verdad es que no entiendo bien todavía por qué volví. Nunca lo hice con ningún ex. Me creí canchera, que iba a poder con todo pero no. Yo vivo en un departamento muy pequeño que me pude comprar hace poco, estaba sola sin chances de trabajar… apareció él, con la casa grande y la huerta… no sé. Fui. Pensé que iba a lidiar con eso, pero no pude. Por momentos me surgía esa bronca de lo que podría haber sido porque él y yo vamos a estar unidos toda la vida por Momo… pero bueno”.

Sobre su nueva pareja, con quién ha tenido problemas de intimidad, habló: “Cuando te rompen el corazón y te hacen cosas que vos nunca harías, se te hace una especie de escudo. Un caparazón, duro e impermeable. Te sentís protegida, sí, pero al mismo tiempo, tus sentimientos y tu sensibilidad, que era tan linda e ingenua, se empiezan a pudrir adentro”.

“No hay que pudrirse por nadie. Hay que aprender y andar más despabilada. No dar y dar y seguir dando si no vuelve. El amor puro y desinteresado, la entrega absoluta, todo eso es oro. Dejar pudrir el oro es perder. Saber compartirlo, ganar”, sostuvo con una indirecta para Daniel Osvaldo.