Jey Mammón: “Quienes hayan mentido tendrán que responder en la Justicia”

El conductor afirmó que va a volver a la televisión y expresó: “Yo salgo a la vida, no estoy ni recluido, ni escondido”. Mirá.

Jey Mammón reapareció públicamente tras el escándalo por la denuncia de abuso sexual en su contra y afirmó: “Quienes hayan mentido tendrán que responder en la Justicia”.

El exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) fue interceptado en la vía pública por Matías Vázquez, cronista de A la Tarde (América), y reveló que llevará a la Justicia a todos aquellos que hayan hablado mentiras sobre él durante todo este tiempo.

“Hace rato que volví a la vida normal. No hay un nuevo Jey Mammón, es el mismo de siempre“, afirmó. “¿Estás con ganas de volver a la televisión? ¿A La Peña de Morfi?”, indagó el notero. “Sí, seguramente vamos a volver. No sé a dónde, pero vamos a volver a la tele“, aseguró Jey.

“Al principio fue una patada en la cabeza lo que viví, pero te tenés que levantar. Sigo siendo el mismo. Los no hechos siguen siendo no hechos, no cambia”, manifestó. Y agregó: “No me gusta hacer circo. No me gusta anticipar nada de lo que va a pasar. Cuando suceda lo que tenga que suceder, se enterarán“.

Cuando Vázquez le preguntó si iba a llevar a Lucas Benvenuto, su denunciante, a la Justicia, explicó: “No voy a anticipar, pero si te puedo decir que todas las personas que hayan mentido, que se hayan subido o se hayan hecho dueñas de una mentira, tienen que responder“.

“Yo salgo a la vida, no estoy ni recluido, ni escondido. Esto se dirime en la Justicia, hablen con los abogados”, remarcó. “La televisión es el lugar donde trabajé toda la vida, no tengo por qué no volver. Estamos ante una falsa denuncia y quienes hayan mentido tendrán que responder en la Justicia“, cerró contundente Mammón.

Qué dijo Fernando Burlando sobre Jey Mammón

Fernando Burlando insinuó que Jey Mammón podría iniciar un juicio contra Telefe, por la postura que adoptó el canal frente a la escandalosa denuncia que le hizo Lucas Benvenuto.

En el ciclo radial de Romina Manguel, el cual está siendo transmitido desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el reconocido abogado aseguró que Mammón podría llevar a la Justicia al canal tricolor: “Creo que se viene una segunda parte, donde se va a tratar de buscar justicia, no tanto con la problemática en sí sino con quienes han hablado un poco de más”.

Cuando Manguel le pidió que revelara si él lo acompañaría a Jey desde la parte legal, Burlando negó esta posibilidad, pero sí afirmó que hay grandes probabilidades de que el artista busque que el canal responda de alguna forma, por haberlo alejado de la pantalla aún cuando no existe una denuncia en curso en su contra: “Creo que se viene eso y va a ser sangriento, porque también hay algo que tenemos que explicarle a la gente que tiene que ver con esa guerra de medios y productoras. Creo que lo que están evaluando en el caso de Jey Mammón, es esta guerra de productoras y esta ida de Jey de América a Telefe, y su vez, Telefe que no se sabe si tal vez tomó la mejor decisión en esto que es una ¿condena? ¿cancelación? ¿Es una condena?“.

“No sé los términos del contrato y qué evaluaba si pasaba…“, respondió Manguel, ante lo cual, Fernando respondió enfático: “Esto es extra contrato, proque si yo como medio tomo una decisión que a vos te perjudica, eso provoca un daño y está fuera contrato“. “¿Le va a hacer un juicio a Telefe?“, preguntó Romina. “No sé, no sé, puede ser“, sentenció Burlando.