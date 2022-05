Jésica Cirio reveló los motivos de su pelea con Martín Insaurralde

La modelo contó que tiene cruces todos los días con el político. Mirá el video.

Jésica Cirio reveló en su visita a No es tan Tarde que discute mucho con Martín Insaurralde por la crianza de su hija, Chloé, ya que es muy permisiva.

“¿Quién es más estricto con la criatura?”, le preguntó Gernán Paoloski a la modelo, quien respondió: “Él, yo soy más permisiva, es la discusión de todos los días”.

“Discutimos mucho por eso, nunca lo desautorizo porque sino se arma el tole tole en casa; cuando le digo no a mi hija, mi no, claramente mi no no tiene fuerza”, confesó.

“En cambio él dice no, o Chloé, y ella se queda quieta y conmigo no sucede eso”, detalló Jésica y luego agregó: “Él me dice que yo tengo la culpa porque se lo digo blandita”.