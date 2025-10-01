Jerónimo García: “Toto Caputo debería terminar preso”

En el espacio semanal de Jerónimo García en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite en todo el país por las plataformas del canal C6Digital se habló sobre la gestión de Toto Caputo durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei. El mismo método con distintos cómplices. El rol del FMI y el salvataje de Donald Trump. El nuevo prestamo-endeudamiento llegaría solo si gana las elecciones el 26 del octubre. Tropas americanas en Tierra del Fuego y el caso del narco Fred Machado y José Luís Espert, fueron los temas abordados por el analista político.