Jerónimo García: “Se robaron 13 toneladas de oro”

El analista político en su columna semanal en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital se refirió a la investigación que lleva adelante la Auditoría General de la Nación por la desaparición de 13 toneladas de oro. El Banco Central de la Nación se niega a brindar información por orden del presidente Javier Milei y el ministro de Economía “Toto” Caputo. La paliza electoral en la Provincia de Buenos Aires y la proyección presidencial de Axel Kicillof para 2027. Malestar en las fuerzas de seguridad por los sueldos bajos.