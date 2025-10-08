Jerónimo García: “Milei y Caputo se fumaron 10.000 millones de dólares”

El analista político en su columna semanal en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital analizó el “despifarro organizado” por el presidente de la Nación y el “mejor ministro de Economía” de la historia. Jerónimo García relata los pormenores de como Javier Milei y “Toto” Caputo con el objetivo de mantener el precio ficticio del dólar gastaron reservas del Banco Central. El caso “Fred” Machado y la salida de Jose Luis Espert. Karina Milei y el escándalo $Libra. El déjà vu de Mauricio Macri.