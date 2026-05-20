Jerónimo García: “Milei traicionó a todas las provincias que se sometieron a votar sus leyes”

En el espacio semanal de Jerónimo García en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital habló sobre el escenario nacional e internacional y la implicancia de las políticas del presidente Javier Milei en las provincias supuestamente “aliadas” que le votan todo en el Congreso de la Nación. El analista político realizó un llamado de atención sobre la situación inflacionaria real y la “dibujada” por el mejor ministro de Economía de la historia, Luis “Toto” Caputo.