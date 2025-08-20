Jerónimo García: “Milei no sabe como salir del laberinto del dólar barato para llegar a las elecciones”

En el espacio semanal de Jerónimo García en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital habló sobre la situación del dólar y las maniobras del Banco Central para contener la moneda estadounidense hasta las elecciones nacionales de octubre. “Los bancos se plantaron, descreen de tasas astronómicas y denuncian corralón”, reflexionó el analista político y señalo la contradicción económica en la que está sumergido el oficialismo y en particular el presidente Javier Milei.