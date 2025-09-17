Jerónimo García: “Milei está desconectado de la realidad”

El analista político en su columna semanal en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital analizó la dramática semana de Javier Milei. Jerónimo García mostró los informes internacionales sobre la gestión del presidente y el vaciamiento de las arcas del Estado. Los ATN, los vetos y los viajes para intentar confundir mediáticamente a los argentinos. La reunión de Eduardo Duhalde y Enrique “Coti” Nosiglia. El exilio del Gordo Dan a Hungría. ¿Asoma Victoria Villarruel?