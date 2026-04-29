Jerónimo García: “La realidad económica del país es como le va a usted”

En el espacio semanal de Jerónimo García en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital se planteó la contradicción del particular discurso del gobierno nacional sobre la situación económica de los argentinos. El analista político también contó la situación de las 13 toneladas de oro que se llevó “Toto” Caputo y aún no se sabe dónde están. Por otra parte Jerónimo García cuenta la relación del presidente Javier Milei con los gobernadores colaboracionistas que le votaron todo a La Libertad Avanza.