Jerónimo García: “La Cooperativa de Trelew no puede obligar a la gente a pagar lo impagable”

El exdiputado cuestionó la intervención de Matías Bourdieu y el rol del vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella. Planteó como una opción presentar un amparo en la Justicia para dejar sin efecto los incrementos. “Nos están matando con la factura y estamos indefensos”, advirtió.

El exdiputado provincial, Jerónimo García, criticó la suba de las tarifas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, que calificó como «impagable», y se preguntó por las verdaderas razones de la llegada a Chubut del vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, quien cuestionó las «políticas populistas» del pasado.

En diálogo con FM EL CHUBUT, García puso de relieve que hay cuestiones que no cierran respecto de este desembarco de Cammesa en las cooperativas chubutenses y puso el foco en el rol de Cairella. Comparó que un departamento en Palermo, Buenos Aires, paga 5.900 pesos de luz, cuando hay hogares de Trelew cuyos valores están por encima de los 200.000 pesos.

«No se explica cómo teniendo una empresa a cuatro cuadras de la sede de Cammesa, que debe 400 millones de dólares, venga a romper la paz social a Chubut. Acá está pasando otras cosas. Hay 30 palos verdes de deuda. Viste lo que son las comisiones de los abogados, las consultorías, las gestorías», insinuó.

Jerónimo García admitió que le cuesta entender por qué en Puerto Madryn Gustavo Sastre, se opuso a un incremento de tarifas del 20 por ciento, mientras que la Cooperativa de Trelew aplicó subas que tuvieron un fuerte impacto en los hogares y los comercios.

«El interventor (Bourdieu) dijo que la gente pagó a Cammesa y hay una mala administración. Si el Intendente quiere saber que le pregunte a Fabián Gómez Lozano (el expresidente de la Cooperativa), a quien lo tiene al lado. ¿Gómez Lozano era populista?, inquirió.

Malos muchachos

El interventor Matías Bourdieu y el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, hace unas semanas, estuvieron en Trelew y plantearon que si los ediles no dan mayores tarifas corre riesgo el plan de pagos de la deuda de 30.000 millones de pesos, lo que podría conducir a la Cooperativa a la quiebra.

Jerónimo García puso de relieve que la Cooperativa ya facturó los incrementos que iban para pagarle a Cammesa y si no fueron a parar ahí alguien tendrá que dar las explicaciones correspondientes. Pero consideró que de ninguna manera ese dinero debería salir del bolsillo de la gente.

«Los aumentos se duplicaron y triplicaron y para mucha gente son impagables. Hay un nivel de indignación muy alto. Si metieron la mano en la lata, son ladrones, vinieron los populistas y se la llevaron, ¿quién se la llevó? No te pueden cobrar dos veces lo mismo», esgrimió.

Justicia para pocos

El exdiputado consideró que lo primero que habría que hacer es acceder a los informes que el interventor Bourdieu presentó al juez federal Hugo Sastre, para saber qué fue lo que encontró. Si esto no llegara a ocurrir, entendió que la única vía posible es solicitar un amparo en la Justicia provincial.

«Hay que buscar primero que el juez informe y si no informa habrá otro juez, habrá que buscar un amparo y que alguien enfrente esta locura. Necesitamos un amparo para que paren la bocha, no pueden obligar a la gente a pagar lo impagable, no pueden obligar a la gente a pagar dos veces el mismo concepto», insistió.

Al mismo tiempo, Jerónimo García no pasó por alto que ni bien asumió Matías Bourdieu, a cargo de la intervención de la Cooperativa, lo primero que hizo fue otorgarles un incremento salarial a los trabajadores y luego fue a pedirle tarifa al intendente Merino.

«Bourdieu vino un martes, el miércoles le aumentó el salario a los trabajadores y el jueves le dijo al Intendente que el problema que tenemos es la tarifa», concluyó.