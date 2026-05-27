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27 mayo, 2026
Chubut Para Todos

Jerónimo García: “Hay una cámara de diputados servil a los monopolios energéticos”

El analista político en su columna semanal en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital se refirió a la quita de subsidios del gas y pasividad de los distintos bloques de diputados nacionales ante el atropello del presidente de Javier Milei a favor de los intereses de los monopolios energéticos. Jerónimo García también habló del Caso Misiones y el rol de La Libertad Avanza. El escándalo que involucra a los gobernadores con Cammesa, Edenor y Edesur en la cuestión de la energía eléctrica.