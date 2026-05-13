Jerónimo García: “Es alarmante la caída del poder adquisitivo del salario”

El analista político en su columna semanal en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital analizó la pirámide social de ingresos en la Argentina. Jeronimo García también se refirió al escenario internacional y la última travesura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado y fugador serial de capitales Federico Sturzenegger. El oro de Toto Caputo y la última gran inversión de Manuel Adorni. “¿los gobernadores seguirán jugando para Javier Milei”, se preguntó Jerónimo García.