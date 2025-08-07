Jerónimo García: “El dólar sigue marcando la agenda de Milei y Caputo”

El analista político en su columna semanal en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital se refirió a la encrucijada que atraviesa el gobierno nacional para mantener el precio del dólar y poder llegar a las elecciones de octubre. Jerónimo García habló del combo explosivo que significa “dólar, tasas y aranceles” para el supuesto plan económico de Javier Milei y Toto Caputo. “Los gobernadores incapacitados para contener la crisis en un doble discurso hablan de crisis social pero mandan a sus diputados a seguir apoyando las políticas nefastas de Milei”, reflexionó García.