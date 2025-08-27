Jerónimo García: “El costo de la bicicleta financiera cuadruplican el pago de jubilaciones y pensiones”

El analista político en su columna semanal en el programa El Ciudadano Se Rebela que se transmite a todo el país por las plataformas del canal C6Digital habló sobre los millones de dólares de intereses de la deuda en pesos que tomó el gobierno nacional para mantener el precio del dólar. Jerónimo García cuestiona el rumbo del plan económico de Milei y revela que “La bicicleta financiera cuadriplica el pago de jubilaciones y pensiones”. El escándalo de las coimas que involucran a Karina Milei y al clan Menem. Las delegaciones nacionales de La Libertad Avanza de Buenos Aires, Chubut y Misiones en el ojo de la tormenta.