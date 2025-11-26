Jerónimo García: “El capitalismo tardío se sostiene sobre ficciones de futuro”

El analista político abordó en su columna denominada “Los límites de la ilusión” la cuestión económica y los tiempos políticos en el discurso del presidente Javier Milei y en el accionar del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Jerónimo García parafrasea a Arjun Appadurai, un antropólogo indio de la Universidad de Chicago “El capitalismo tardío se sostiene sobre ficciones de futuro, economías que viven de imaginarse a sí mismas como más estables de lo que realmente son. Las mentiras ya no necesitan esconderse, basta con pronunciarlas en inglés técnico”. Además señala las deudas de las provincias, las promesas incumplidas y la emisión encubierta. Datos alarmantes y el swap que nunca fue.