Jenny McCarthy rompió el silencio sobre las fiestas sexuales en la mansión de Playboy

Durante una entrevista en un late night show, la exconejita de Playboy Jenny McCarthy dio detalles sobre cómo eran las fiestas sexuales que había en la mansión de Hugh Hefner en la década del ‘90.

La modelo contó que había “famosos realmente asquerosos” en el área de las grutas, un sector de la casa que solamente se usaba cuando se organizaban esta clase de festejos.

Qué pasaba en las fiestas sexuales de la mansión de Playboy

Jenny McCarthy es una exmodelo muy famosa en los ‘90 que actualmente se desempeña como jurado del reality The Masked Singer. En 1994 fue Playmate del año y, en esa época, participó de innumerables fiestas en la casa de Hefner.

En una charla que tuvo en el ciclo Watch What Happens, la mediática recordó que su experiencia fue positiva dentro de ese mundo porque “Hugh estaba casado en ese momento”.

Jenny McCarthy y Charlie Sheen en Two and a half men. (Foto: CBS)

“Hubo ese programa especial de televisión sobre el gran escándalo de Playboy. Me pidieron que fuera parte de él constantemente y yo dije: ‘Escucha, yo no tuve esa experiencia. Pamela no tuvo esa experiencia’. Creo que estábamos en un momento diferente”, sostuvo, acerca del famoso ciclo Secrets of Playboy.

A pesar de que ella no la pasó mal, sí recordó lo extraño que funcionaba todo alrededor de las fiestas sexuales que había. “Había mucho sexo con celebridades asquerosas en el área de la gruta y cosas así. Iba a las fiestas, así que pude ver mucha de esa acción”, lanzó.

Luego, hizo una referencia irónica sobre quiénes participaban de esas celebraciones. “Desafortunadamente, invitaban por cada 20 tipos, a una chica. Ellos estaban en el cielo. Pero además, los ‘chicos’ también tenían 70 años. Sólo había mujeres atractivas y los tipos más asquerosos. Eran muy, muy viejos. Era como Avenida Viagra”, remató.

Hugh Hefner, en una imagen captada por Playboy en su mansión. (Foto: gentileza Playboy)

Conocida más por su romance con Charlie Sheen durante 5 años, a mitad de la década de 2000, Jenny McCarthy cobró más notoriedad en los últimos años como mediática y participante asidua de algunos reality show.

En los comienzos de su carrera se convirtió en una conejita de Playboy, estatus que la hizo crecer en programas de televisión relacionados con el espectáculo, en varias series como Two and a Half Men, Charmed o The Drew Carey Show, y en algunas películas como Scary movie 3.

Jenny McCarthy descrió las fiestas en la mansión como el “epicentro del viagra” debido a la edad de los invitados. (Créditos: Denise Truscello/WireImage)

El editor de Playboy, Hugh Hefner, describió a Jenny McCartney como una “chica católica sana”. (Créditos: Playboy)