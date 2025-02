Jennifer Lopez y Ben Affleck están oficialmente divorciados: el final de una turbulenta y apasionada historia de amor

A partir de este 21 de febrero, ambos actores han vuelto a estar solteros ante la ley

El romance entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, ha llegado a su fin de manera oficial. El divorcio que firmaron ambas partes hace once semanas entró en vigencia este viernes 21 de febrero, por lo que ambas estrellas han vuelto a la soltería ante la ley.

La separación de “Bennifer” se produjo en abril de 2024, aunque el público tuvo certeza de ello cuando Jennifer Lopez (55) presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2024.

La cantante citó diferencias irreconciliables como razón del distanciamiento y el acuerdo se concretó sin litigios prolongados.

Según documentos legales obtenidos por People, Affleck y Lopez llegaron a un acuerdo aprobado por la corte en enero de 2025 a través de un proceso de mediación que resolvieron en septiembre pasado.

Ninguno recibirá manutención conyugal y acordaron compartir las ganancias de la venta de su mansión en Beverly Hills, adquirida en 2023 por aproximadamente 60 millones de dólares. Además, la artista restauró su nombre legal a Jennifer Lynn Lopez.

Los actores acordaron compartir las ganancias de la venta de su mansión en Beverly Hills (REUTERS/Yara Nardi)

Una historia de amor con dos actos

Lopez y Affleck se conocieron en 2001 en el set de la película Gigliy su romance capturó rápidamente la atención del mundo. En noviembre de 2002, la pareja anunció su compromiso con un anillo de diamante rosa de 6,1 quilates. Sin embargo, en enero de 2004, poco antes de llegar al altar, cancelaron su boda y pusieron fin a su relación.

Años después, ambos construyeron sus vidas por separado. Lopez se casó con Marc Anthony en 2004, con quien tuvo dos hijos, mientras que Affleck se casó con Jennifer Garner en 2005 y tuvo tres hijos con ella.

Sin embargo, el destino los reunió nuevamente en 2021, cuando retomaron su relación y, en julio de 2022, se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas. Un mes después, celebraron una boda de ensueño en Georgia, rodeados de amigos y familiares.

Jennifer Lopez y Ben Affleck trabajaron juntos por primera vez en el set de “Gigli”, una película que recibió críticas negativas (Columbia Pictures)

Los rumores de crisis comenzaron algunas semanas después del estreno de la película “This Is Me… Now: A Love Story” cuando Affleck fue visto sin su anillo de bodas en varias ocasiones. Según fuentes citadas por Page Six, la pareja tenía “diferencias fundamentales en su estilo de vida”, lo que habría contribuido a la separación.

En abril de 2024, diversas fuentes confirmaron que ya no vivían juntos. Lopez presentó formalmente la solicitud de divorcio en agosto de ese año y la separación se hizo efectiva este viernes 21 de febrero.

La vida después del divorcio

Ahora que son solteros nuevamente, Lopez y Affleck han retomado sus vidas por separado. La cantante y actriz se ha enfocado otra vez en el trabajo, con el lanzamiento de su nuevo álbum y una gira proyectada para 2025, luego de que tuviese que cancelar los conciertos del año anterior por la crisis en su vida personal.

Ben Affleck acompañó a Jennifer Lopez en el estreno de su película “This Is Me… Now: A Love Story”, uno de los últimos momentos de felicidad de la pareja antes del divorcio (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Estoy muy orgullosa de cómo manejo las cosas. Todas las cosas”, dijo la artista en una entrevista que recopiló al finalizar el 2024. “En mis momentos más tristes, he aprendido a simplemente sentir estas emociones y luego dejarlas ir”.

Por su parte, Affleck ha sido visto en Los Ángeles pasando tiempo con sus hijos, fruto de su matrimonio anterior con Jennifer Garner.

El actor y director también se ha dedicado de lleno a su productora Artists Equity, y tiene dos proyectos importantes bajo la manga: la secuela de The Accountant y el thriller de acción titulado RIP en el que actúa con Matt Damon.

