Jen Selter se suma a las transparencias y al hilo dental XS

La influencer conquistó miradas con un impactante outfit.

Jen Selter tiene millones de seguidores en Instagram. Su carisma es único y no conoce de límites a la hora de compartir imágenes y videos ultra jugados. Osada y audaz, la modelo deja sin palabras a sus fans con su estilo mega sensual.

Jen Selter, la modelo de fitness que la rompe en las redes

La influencer va por todo y despliega sensualidad a cada paso que da. Sus videos, en donde muestra diferentes ejercicios y rutinas para mantener una figura tonificada y saludable, tienen millones de reproducciones. Marca tendencia y ninguna novedad se le escapa de su radar.

Jen Selter

Jen Selter causó sensación en Instagram posando con un espectacular vestido y mostrando su ropa interior. La morocha encendió las redes y cosechó pasiones con un increíble look que dejó sin aliento a sus fans.

Jen Selter, la reina fitness de Instagram, se suma a las transparencias y al hilo dental XS

La reina del fitness lució un infartante vestido en color nude con transparencias y muchos brillos. La parte superior, un corpiño muy escotado. La parte inferior, una falda ultra ajustada al cuerpo resaltando su figura. Las transparencias de la prenda permitieron observar la ropa interior debajo. Una bombacha hilo dentral XS que subió la temperatura en Instagram.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje, Jen eligió delineado negro para los ojos resaltando su mirada. Para los labios eligió un lápiz labial en color nude. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y no pasar desapercibida.

Jen Selter conquista corazones en Instagram

La influencer, reina del fitness, causa sensación a cada paso que da. Dueña de un estilo único, no conoce de límites a la hora de combinar diferentes estilos. Sus fans alucinan y los likes rápidamente invaden sus publicaciones.

Jen Selter

Jen Selter cosechó suspiros con sus looks deportivos. La morocha se llevó la mirada de todos y generó sensación entre sus seguidores con el outfit ultra sexy. No pasó desapercibida y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

