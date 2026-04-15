JD Vance dijo que Trump busca un “gran acuerdo” con Irán a cambio de garantías nucleares

El vicepresidente de Estados Unidos explicó que Washington apuesta por un pacto integral que permita la prosperidad económica de Teherán si el régimen renuncia de forma verificable al desarrollo de armas atómicas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que la administración Trump no pretende negociar acuerdos parciales con Irán, sino alcanzar un pacto integral que transforme la relación bilateral y permita a la economía iraní integrarse al mundo.

“El presidente Trump no quiere un acuerdo pequeño, busca el gran acuerdo”, sostuvo Vance durante su intervención en un acto de Turning Point USA en la Universidad de Georgia, donde repasó los detalles de las negociaciones celebradas en Islamabad.

Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en las largas conversaciones de más de 20 horas con funcionarios iraníes, explicó que el núcleo de la propuesta es un intercambio claro: “Si ustedes se comprometen a no tener armas nucleares, vamos a hacer que Irán prospere. Vamos a lograr que sea económicamente próspero e invitaremos al pueblo iraní a la economía global de una forma que no han visto en toda mi vida”.

El vicepresidente reconoció que persisten recelos tras años de hostilidad, pero subrayó que la voluntad de acuerdo estuvo presente en las negociaciones.

“No se puede resolver la desconfianza de la noche a la mañana”, indicó. “Sentí que los representantes iraníes querían llegar a un acuerdo”.

Vance relató que la delegación estadounidense estaba compuesta también por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, y que el encuentro con los principales dirigentes iraníes, entre ellos el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el canciller Abbas Araghchi, fue el más significativo en casi cinco décadas de desencuentros.

La cita, que buscaba sentar las bases de un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se dio en un clima de franqueza inusual.

“El presidente nos dio instrucciones de negociar de buena fe”, relató Vance. “Eso hicimos y así seguiremos haciéndolo. Me siento muy bien con el punto en el que estamos”.

El vicepresidente insistió en que el enfoque estadounidense es de máxima ambición: “Trump quiere asegurarse de que Irán nunca tenga un arma nuclear. No se trata de un arreglo temporal, sino de una solución real”.

Vance también se dirigió a los jóvenes conservadores críticos de la política exterior de la administración y los animó a no desentenderse del debate por una sola diferencia.

Un funcionario pakistaní, durante la llegada del vicepresidente estadounidense JD Vance para mantener conversaciones con funcionarios iraníes en Islamabad (REUTERS/Foto de archivo)

“No digo que tengan que estar de acuerdo conmigo en todo”, señaló. “Lo que digo es que no se desconecten porque discrepan en una cuestión. Es así como recuperamos el país”.

El vicepresidente insistió en la dimensión histórica del encuentro: “Nunca antes, ni demócrata ni republicano, habíamos tenido una reunión así, con el líder de facto de Irán sentado frente al vicepresidente de Estados Unidos”, enfatizó.

Vance añadió que, pese al escepticismo, la atmósfera de las conversaciones permitió avanzar hacia un entendimiento sobre los términos de una paz duradera y la plena incorporación de Irán a la economía global.

El marco del acuerdo giraría en torno al desmantelamiento del programa nuclear iraní, el compromiso de no perseguir armas atómicas y la apertura de la economía iraní al comercio e inversiones internacionales.

El factor Charlie Kirk y la unidad conservadora

En la parte final de su intervención, JD Vance recordó la figura de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, asesinado en septiembre pasado durante un acto universitario en Utah.

JD Vance recordó la figura de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA (REUTERS)

Vance destacó la capacidad de Kirk para tender puentes entre facciones del movimiento conservador, incluso en temas tan divisivos como la guerra con Irán.

“Charlie era quien hablaba tanto con los que querían la guerra como con los que se oponían”, sostuvo Vance. “Buscaba formas de unirnos, incluso si había desacuerdos en cuestiones cruciales”.

Kirk había advertido el año pasado que una intervención militar directa de Estados Unidos en Irán podría fracturar la coalición de apoyo a Trump. Finalmente, el presidente optó por ataques limitados que dañaron instalaciones nucleares iraníes, evitando una escalada mayor y manteniendo la cohesión entre los sectores conservadores.

Fuente: Infobae