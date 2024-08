Javier Sodero, nuevo entrenador de arqueros de River: su depresión, el rol de Gallardo y los penales

Javier Sodero, el nuevo entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Gallardo, viene de una historia de depresión fuerte y ahora se ha puesto los guantes para cortar las derrotas por penales.

Javier Sodero entró con el paso apurado desde una de las entradas laterales del salón de eventos como si estuviera saliendo a la cancha. Los ojos le brillaban y, mientras se abrazaba con viejos conocidos del club, sintió que las cosas también pueden salir bien.

Años atrás, eso le resultaba imposible y llegó a pensar en las peores decisiones mientras se hundía en una depresión que lo llevó a una internación. Ahora, casi que el tiempo pasó, Sodero puede contar su experiencia como ya lo ha hecho, pero también decir que los penales se entrenan y se trabajan, como para todas las cosas de la vida.

El nuevo ayudante de Marcelo Gallardo en River pasó hace varios años por un momento de espanto. “Yo siempre me preparé del cuello para abajo y sigo así. Hoy en día tengo el mismo peso que cuando jugaba, sigo entrenando como si tuviera 20 años. Pero nunca me preparé para un problema de la cabeza que me tocó, y gracias a Dios lo pude superar. Tuve una gran depresión y la pude pasar por el gran cariño de la gente en general y de mucha gente en particular, entre ellos Marcelo Gallardo, Hernán Díaz y Enzo Francescoli”, confesó.

Ayer estaban las tres personas en la presentación. De Gallardo siempre dijo que fue como su hijo y que incluso lo hablaba con Máximo, el papá del Muñeco, porque lo adoptó y lo arropó cuando el Muñeco, a los 15 años, subió a primera. De Hernán siempre contó que entraba a la clínica donde estaba internado y le decía: “Arriba, que vos dejaste muda a la Bombonera”, recordando el penal que le atajó a Manteca Martínez en el 94. A Enzo siempre le agradeció el momento en que lo vio entrar a la clínica y lo abrazó.

Desde los 12 pasos

Sodero siempre fue fanático de River y en su época de jugador -llegó desde Belgrano en 1992 y estuvo hasta el 95 jugando 85 partidos y fue ayudame de Gallego en los 2000- siempre lo hizo público.

En las últimas horas, le contó a 4-4-2 y a otros medios, luego de la presentación, que no lo podía creer cuando recibió el llamado. “Para mí Zinelli seguía, yo no tenía idea de que me podía llamar. El miércoles me dijo que había un espacio vacante como entrenador de arqueros, ‘¿querés acompañarme?’. Imaginate, ‘tengo los guantes puestos, ya estoy’, le dije”, contó.

“El viernes nos reunimos de nuevo con todo el cuerpo técnico -agregó-, ahí sí ya bajó directivas de trabajo Marcelo. El domingo estuvimos viendo el partido todos juntos, sufriendo un poco porque no pudimos ganar. Ahora con más expectativas que antes. Es una felicidad enorme. Mi familia es toda de River”.

Sodero además tendrá una tarea extra y tiene que ver con los penales. Es que históricamente la banda no tiene buenas experiencias y hasta muchos hinchas piden un arquero ataja penales porque de las últimas 10 definiciones perdió en 8 y ya son 5 consecutivas incluyendo la de Temperley, la de la Libertadores pasada y dos con Boca. Sobre ese tema Sodero opinó: “Los penales se trabajan, los vamos a trabajar. Son detalles, que no estén tan ansiosos a la hora de esperar al pateador, y con eso lo vamos a mejorar”.

Fuente 442