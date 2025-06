Javier Negre y La Derecha Diario amplían su influencia y los negocios a la par de la veneración a Milei

El empresario español ultraderechista se hizo cargo del portal mileísta y mejoró sus ingresos comerciales; abrió franquicias en Córdoba y Tel Aviv; mientras en España lo denuncian por presunta desinformación e incitación al odio, se autodefine como un “empresario de la batalla cultural” capaz de “monetizar el talento”

En España, los medios que comanda el ultraderechista Javier Negre se presentan como la voz contra “la corrección política imperante” que Pedro Sánchez “quiere silenciar”. En su grupo EDA (EDATV, Estado de Alarma, Visegrad24) él y sus colegas se mueven como rottweilers mediáticos contra la izquierda y el régimen del PSOE. La Argentina, en cambio, viene siendo para Negre un paraíso de oportunidades para expandir su influencia política y multiplicar los negocios periodísticos a la par del seguimiento y la veneración que hace del gobierno de Javier Milei.

Desde Buenos Aires, Negre logró “hacerse la América” en contraste con el devenir que tuvo en su país de origen donde tuvo acusaciones por difundir supuestas fake news y suspensiones temporales de sus cuentas en Youtube por presunta “desinformación médica” en pandemia o por supuesta “incitación al odio” por contenidos sobre inmigración ilegal. El año pasado, por caso, una comisión de arbitraje resolvió que vulneró el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) con una de sus publicaciones. Él se defiende. Asegura que YouTube tiene políticas demasiado estrictas (“no se puede hablar de casi nada sin que penalicen”, señala). Y asegura que la FAPE “está controlada por el gobierno de Sánchez”. “Ellos se victimizan y a nosotros nos difaman por ser antisistema”, señala Negre.

Ferviente militante de las ultraderechas del mundo, con más de 367.000 seguidores en la red social X (entre ellos, Javier y Karina Milei o el Gordo Dan) en diálogo con LA NACION Negre se autodefine como un “empresario de la batalla cultural” con expertise para “monetizar el talento”.

Oriundo de Marbella, Negre primero puso un pie en Buenos Aires en busca de un apretón de manos con el Presidente libertario en la Casa Rosada y terminó instalándose como empresario de medios. En agosto del año pasado le compró la mitad de La Derecha Diario al consultor político Fernando Cerimedo y se entronizó como su virtual jefe de redacción. Quedó, sobre todo, encargado del management del medio, que en X tiene casi 500 mil seguidores. Distintos auspiciantes del sector público y privado reconocieron a LA NACION que, desde que Negre desembarcó en La Derecha Diario, es él quien se mueve buscando acuerdos y publicidad para el medio ultramileísta.

En los últimos meses, Negre logró expandirse. Según datos del propio medio, en marzo La Derecha Diario tuvo 95 millones de impresiones en la red social de Elon Musk. Negre ya fundó una franquicia de La Derecha Diario en Córdoba, que trabaja con una redacción propia, y recientemente anunció la apertura de La Derecha Diario Israel.

El polémico empresario mediático estaba en Tel Aviv, siguiendo a Milei, durante el inicio de la escalada bélica con Irán y realizó una cobertura del conflicto en la que cruzó a lo que bautizó como “casta de corresponsales de guerra”. En su lanzamiento, La Derecha Diario Israel anunció que llegó para “exponer lo que los medios tradicionales financiados por el terrorismo”, supuestamente, “no muestran”.

“Vi que el pueblo israelí necesitaba que contemos las historias de sufrimiento que los medios tradicionales no cuentan porque ponen su foco en Gaza”, dijo a LA NACION y aseguró que en pocos días montó una redacción low cost de tres periodistas y un grupo de redes sociales. Se jacta de que pudo hacerlo gracias a los buenos contactos que cultivó durante el viaje con funcionarios del gobierno de Benjamin Netanyahu, embajadores y empresarios, entre los que mencionó a David Hachuel, ligado al rubro del cemento.

Antes de que lo sorprendiera la guerra en Medio Oriente, Negre siguió a sol y a sombra a Milei en su última gira presidencial por Madrid y Jerusalén. Tuvo acceso al menos a un evento que estuvo cerrado al resto de la prensa y logró una cercanía con el Presidente que permitió que La Derecha Diario presentara su cobertura como un contenido “exclusivo”.

Apenas Milei desembarcó en el aeropuerto de Ben Gurión, el 10 de junio a la noche, Negre publicó imágenes cercanas del jefe de Estado y de Karina Milei rezando en el Muro de los Lamentos. La comitiva oficial no había informado a la prensa de la visita sorpresa que el Presidente haría al Kotel esa misma noche, rozando las 23 locales. El resto de los periodistas enviados a la gira, entonces, esperó a Milei en el hotel King David donde tenía previsto hospedarse. Allí encontró a personal colocando paneles de terciopelo negros en el lobby para que nadie pudiera molestar al mandatario libertario en su arribo.

Negre se jactó de su cercanía al Presidente en el Muro de los Lamentos en su cuenta de X. “Siempre estamos donde está Milei. Era demasiado tarde para los medios ensobrados”, ironizó.

Siempre estamos donde está el presidente @JMilei. Era demasiado tarde para medios ensobrados. https://t.co/xK42spveSF — Javier Negre (@javiernegre10) June 9, 2025

No fue el único acceso preferencial que tuvo durante la gira. Tal como publicó Elisabetta Piqué en LA NACION, cuando Milei dio una clase magistral de economía en el aula magna de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el evento fue cerrado a la prensa pero Negre pudo ingresar al recinto y obtener las primeras declaraciones públicas que hizo el Presidente sobre la condena a Cristina Kirchner.

Se ha quedado mucha gente fuera para ver a @JMilei en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Colas de cuatro horas y solo pudieron entrar unos afortunados. El presidente, a pesar de su agenda, no ha querido faltar. Fenómeno barrial pic.twitter.com/ggQYb5ejwo — Javier Negre (@javiernegre10) June 12, 2025

Consultado por LA NACION, explicó: “Soy periodista pero también soy empresario y en la universidad participé en calidad de empresario. Cuando vi que Milei hablaba sobre el caso de Cristina lo subí a las redes y permití que el resto de mis colegas lo difundieran”.

Antes de acompañar a Milei en Israel, Negre estuvo en España para cubrir el discurso que dio el presidente argentino en el Foro Económico de Madrid, un evento con agenda ultraliberal y anti-woke al que asistieron unas 7000 personas. El evento fue organizado por una consultora en tecnología y un estudio jurídico de Andorra y tuvo como principal promotor al influencer español Víctor Domínguez, un amigo de Negre conocido por su cuenta “Wall Street Wolverine”. Milei fue la estrella del evento, con entradas que partían en los 100 euros y llegaban hasta los 7500 euros en su versión “diamond” o VIP.

Mientras que Milei estuvo a cargo del cierre del evento, la apertura del Madrid Economic Forum corrió por cuenta del español Marcos de Quinto, exejecutivo de Coca-Cola y uno de los accionistas de Estado de Alarma, el grupo de medios de Negre. “Buen arranque para recibir el domingo a Milei. Muchos me avisan que se van para Argentina hartos de este gobierno [el de Sánchez] que no deja progresar y ataca nuestras libertades”, escribió Negre al llegar al evento. Él asegura que no obtuvo ingresos por el Foro, que se repetirá próximamente en Buenos Aires. “Le dimos promoción desde mis medios, pero yo no obtuve ningún beneficio económico”, enfatizó.

Sí está trabajando en la organización de la Derecha Fest, un encuentro con líderes de opinión mileístas en donde el público paga entrada por escucharlos.

La Derecha Diario

Negre desembarcó en La Derecha Diario para “expandir su modelo de periodismo en América del Sur”. El medio ultraoficialista hoy tiene una redacción de unas diez personas en Buenos Aires y -desde hace un mes- una filial en Córdoba. El director ejecutivo de esa franquicia es Santiago Vieyra y cuenta con tres editores y un grupo de redactores, según se informó durante su lanzamiento, que contó con un evento en el hotel Amérian Executive de la capital cordobesa. Allí asistieron funcionarios de la gestión de Milei como el secretario de Culto, Nahuel Sotelo; el director de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira (conocido como Juan Doe, uno de los fundadores de La Derecha Diario) y el presidente del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni.

La Derecha Diario sumó publicidad pública y privada en los últimos meses. “La mayoría de los ingresos vienen por publicidades de empresas privadas. Hay muchos empresarios de derecha interesados en el medio y también fondos que llegan de otros países, como Ecuador, Bolivia, Uruguay y República Dominicana. También hay banners de venta programática (comercialización automatizada de espacios publicitarios digitales)”, explicó a LA NACION una persona que conoce de cerca al medio.

Negre había dicho a LA NACION el año pasado: “Aceptaré pauta de distintos gobiernos, también provinciales o municipales. Eso sí, que nadie piense que me va a comprar”.

Y efectivamente se sumaron auspicios del sector público como YPF y de gobiernos y entes provinciales, como Tucumán, Entre Ríos o el ministerio de Turismo de Córdoba, que también suelen pautar en medios tradicionales o portales de otras orientaciones políticas. Intermediarios que trataron a Negre aseguraron que hace acuerdos más económicos que otros medios de audiencias similares.

“Cuando llegué a La Derecha Diario ampliamos los ingresos comerciales. Jugamos con las mismas reglas que los medios tradicionales y no hay ningún dinero extraño. No voy a renunciar a una publicidad estatal, yo también pago mis impuestos. Lo que no voy a permitir es que eso cambie mi línea editorial”, dice Negre a LA NACION.

Y agrega: “No cuestionamos la pauta oficial mientras el medio tenga una audiencia acreditada, la pauta sea transparente y el medio no cambie su línea editorial a pedido. El día que alguien me llame pidiendo que publique o que no publique tal cosa, lo mando al carajo”.

La Derecha Diario no escatima en críticas a los medios por la publicidad oficial, a los que llama “ensobrados”. “La pauta en acción: todos los medios pasan los anuncios de Jorge Macri como si fuera una cadena nacional”, escribió el portal semanas atrás en uno de sus post en el marco de la campaña porteña.

🚨🇦🇷 | LA PAUTA EN ACCIÓN: Todos los medios pasan los anuncios de Jorge Macri como si fuera una cadena nacional gracias a los $99.002.088.847 pesos de pauta oficial que les paga con el dinero de los porteños. pic.twitter.com/m0q3VkSvij — La Derecha Diario (@laderechadiario) May 16, 2025

En la Casa Rosada, Negre asiste desde mediados del año pasado como periodista invitado. Si bien no trabaja a diario como el resto de los acreditados permanentes, acudió varias veces para hacer entrevistas o para participar de las conferencias de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni.

En su doble rol de activista y periodista, allí casi siempre tiene el micrófono garantizado: la última pregunta de la ronda de prensa oficial está reservada para un cronista extranjero. Negre aprovecha sus participaciones para congraciarse con el Gobierno y deslegitimar a otros periodistas. “Le llaman periodismo ensobrado: te pagan para que calles incluso escándalos sexuales”, escribió hace un año en X con un video editado de una de sus primeras intervenciones frente a Adorni. Allí Negre decía: “Fui a La Matanza a buscar al intendente Fernando Espinoza procesado por abusar sexualmente de una secretaria. Esperaba encontrar a muchos medios, pero no encontré a ninguno ¿Es por la pauta publicitaria? Si hubiera sido un miembro de La Libertad Avanza ¿Hubiera sido el mismo el tratamiento informativo?”.

Esta pregunta ha dado toda la vuelta a Argentina. Nadie había preguntado por ello hasta este momento. Le llaman “Periodismo ensobrado”: te pagan para que calles incluso escándalos sexuales. https://t.co/FahgYYSKD1 — Javier Negre (@javiernegre10) July 6, 2024

Adorni se subió al planteo y redobló: “De acuerdo a quién haya cometido tal o cual cosa, determinados actores salen o no a cuestionar”. Las cuentas oficiales de la Vocería Presidencial compartieron aquel intercambio con Negre.

En otra oportunidad, Negre compartió: “Así desmonto con Adorni al periodismo ensobrado argentino que opera contra Milei”. Esa vez le había preguntado al vocero: “¿A qué achacan que la mayoría de los medios de comunicación insistan en dar malas noticias sobre Argentina?”. El portavoz le respondió: “No sé si es porque no lo entienden, por una cuestión de pauta oficial o por negligencia”.

Así desmonto con @madorni al periodismo ensobrado argentino que opera contra @JMilei pic.twitter.com/GDvjrRadSz — Javier Negre (@javiernegre10) September 27, 2024

Cerca de Adorni aseguraron que no le dispensan a Negre ningún trato preferencial respecto a otros periodistas y aclaran que únicamente ingresó al despacho del vocero presidencial una vez y para entrevistarlo.

Controversias en España

En España Negre estuvo afiliado a Nuevas Generaciones (la juventud del PP), se licenció en periodismo en la Universidad CEU San Pablo, hizo un intercambio en la Suffolk University de Boston, Estados Unidos, y volvió a España para hacer la maestría en Periodismo del diario El Mundo, en donde luego trabajó. En la pandemia, Negre montó el canal Estado de Alarma (EDA) que tiene 11 millones de usuarios únicos, según el periodista. Lo echaron de El Mundo por “competencia desleal”.

Con EDA, Negre se radicalizó y se acercó a Vox y al ultraderechista Se Acabó La Fiesta (de Alvise Pérez) desde una pequeña redacción en el barrio de Salamanca donde exhibió buena sintonía con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Poco a poco se acumularon las controversias públicas, las denuncias por presunta desinformación y los roces con el periodismo tradicional por su estilo de agitación.

EDA publicó una noticia falsa difundida originalmente por un funcionario de Ayuso en un chat grupal con medios afines que acusaba a dos periodistas del diario El País de un supuesto acoso a vecinos de la casa de la funcionaria. La FAPE condenó la “vulneración deontológica” de Negre por difundir “injurias” y una fake news. Negre asegura que se trató de una persecución del PSOE.

En noviembre, Negre apuntó en X contra un funcionario de la Agencia Estatal de Meteorología de Valencia, José Ángel Núñez. “Dijo sólo unas horas antes de que la DANA provocase muerte y destrucción en Valencia que la tormenta se iría para el norte. Debe pagar por ello”, escribió el fundador de EDA en alusión a la catástrofe ambiental que causó inundaciones y dejó un saldo de 236 muertos en España. Núñez luego denunció: “En el vídeo que acompaña el tuit de Negre parece que digo lo que no digo”. El meteorólogo aseguró que recibió insultos y amenazas de muerte durante meses y que debió abandonar su domicilio durante diez días.

En España, la controversia en torno a los comunicadores de ultraderecha suscitó un fuerte debate nacional y alcanzó al Congreso. En la Moncloa, desde la pandemia, Sánchez no habilita acreditados permanentes y pasó a un régimen de acreditaciones diarias solo en caso de que hubiera conferencia de prensa. En Diputados, en tanto, avanzó un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara para, según el diario El País, “acabar con los incidentes provocados por agitadores ultras acreditados como periodistas”. Esto es porque se generalizaron incidentes con numerosos diputados de izquierda y periodistas por parte de lo que en España califican como “agitadores de derechas”.

“Los propagadores de bulos y odio erosionan nuestra democracia a través de los pseudomedios”, dijo recientemente el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (del oficialismo). La reforma del reglamento del parlamento contó con el apoyo de de todos los partidos menos PP y Vox, que señalaron que la iniciativa busca “censurar o coartar” la libertad de expresión.

Uno de los principales “agitadores” apuntados es Bertrand Ndongo, que supo trabajar en EDATV y que ahora sube videos híper virales en donde provoca con preguntas a diputados de izquierda. El periodista de El País, Carlos Cué, que fue objetivo de los videos de Ndongo, escribió: “Cuanto más odio trasladan en un vídeo, más audiencia y más rédito. Es una estrategia política y un circuito de gente que ha generado una estructura comercial alrededor del odio porque sabe que tiene mucho éxito en Internet. Y esa es la gran novedad, el mercado del odio que se está generando no solo en España, sino también en Argentina”.

En EDATV defienden a Ndongo a ultranza y lo califican como un “símbolo de la prensa libre frente a la izquierda violenta”. El año pasado, las controversias se centraron en torno a Vito Quiles, un joven influencer irreverente de 450.000 seguidores en X que fue defendido por Milei. Negre -que fue de los primeros acreditados de ultraderecha en el Congreso español – asegura que él vio nacer a Ndongo y Quiles en sus medios. “Son jóvenes talentos a los que hicimos brillar”, señala.

Negre asegura que hoy su grupo de medios es líder en redes sociales en materia de asuntos políticos de habla hispana. “Algunos me comparan con el Steve Bannon del mercado latino”, dice. Y agrega: “Antes nadie quería trabajar con nosotros y ahora hacen cola. Ya tengo la piel muy gruesa de las críticas, ahora estamos pasando por un muy buen momento. Buscamos tener influencia política, mover el voto. Lo que hoy pasa en la Argentina con el Gordo Dan yo ya lo viví en España”.

Por Maia Jastreblansky-La Nación