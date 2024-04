Javier Milei y otro elogio al Kun Agüero por defender las SAD: “Este sí que la ve”

El presidente de la Nación bancó al exdelantero del Manchester City por su postura respecto al arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.

Desde que Javier Milei asumió como el presidente de la Nación uno de los puntos que respalda a capa y espada es el arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, siendo esto algo que generó tanto respuestas positivas como negativas.

Uno de los fieles creyentes de que el arribo de las SAD a la liga de los campeones del mundo será algo que lo beneficiará es Sergio Agüero que en más de una ocasión se pronunció a favor de la idea del jefe de Estado.

En ese contexto, luego de que el exdelantero de la Selección Argentina sostuviera que la SAD potenciarían a los clubes argentinos en una de sus trasmisiones de streaming, Milei posteó un fragmento de dicha frase junto a un comentario elogiando al Kun: “Este sí que la ve”

EL KUN AGUERO TIENE RAZÓN



SI LOS CLUBES LOS COMPRA UN JEQUE ÁRABE…



¿A QUIÉN VA LA PLATA?



A LOS SOCIOS



GANAMOS TODOS



GRACIAS MILEI pic.twitter.com/iFIw45T6bN — Javier Mileikovsky ᶠᵃⁿ (@JaviMileikovsky) April 7, 2024

“Es lo que pienso y no me voy a callar. Los clubes deberían poder ser privatizados, pero eso no tiene que ser obligatorio. Los socios deberían decidir. Es fundamental“, manifestó Agüero para generar la reacción del presidente.

A su vez, no es la primera vez que Milei elogia al exatacante del Atlético Madrid, quien respaldó en varias ocasiones la idea de que se habiliten las SAD en el fútbol argentino. “He tenido la dicha de poder hablar con Agüero y quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional, con una profundidad analítica sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos“, remarcó días atrás.