Javier Milei y 18 gobernadores firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán

El presidente repasó los 10 puntos del Pacto de Mayo y firmó con la presencia de 18 gobernadores. “Que esto sea posible hoy es, sin duda, el símbolo de un cambio de época”, celebró.

El presidente Javier Milei viajó este lunes a San Miguel de Tucumán para concretar uno de los puntos más ansiados de su gestión: la firma del “Acta de Mayo”, originalmente conocida como Pacto de Mayo, con los gobernadores de las provincias. El pacto tuvo la firma de unos 18 gobernadores.

La convocatoria fue lanzada por primera vez el 1 de marzo en la apertura de sesiones del Parlamento, con la idea de materializarla el 25 de Mayo, pero la fecha original pasó de largo ante la dificultad del Gobierno de cerrar la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal, normas que recién pudo abrochar a fines de junio.

Ahora, con los proyectos aprobados, el jefe de Estado tuvo la principal foto política de sus casi siete meses de gestión, enmarcada en el Día de la Independencia.

00:30 – Comenzó el discurso de Javier Milei

“La constitución de 1853 nos dio la época dorada. Fue la erupción de Argentina como un volcán desde las profundidades del abismo hasta la altura de los cielos”, afirmó el mandatario.

“Hoy esa Argentina parece un sueño lejano después de un siglo de miseria”, lamentó.

Asimismo, agradeció a los presentes, destacando en especial a quienes son de “distintos partidos”. “Quiero agradecerle a todos los presentes por haberse congregado aquí, hoy nos reunimos para renovar nuestros votos patrióticos. Agradecer a diputados y senadores de distintos partidos”.

Y agregó: “A pesar de haber estado enfrentados, tienen la generosidad de concurrir a este llamado que les hace el pueblo argentino, el que les exigió a la dirigencia política un cambio de dirección”.

“Nosotros no miramos para atrás, no perseguimos al adversario por pensar distinto. No obstante, hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí. En algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso, en otros por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y en muchos casos por no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba. Ellos son adictos al sistema por sus intereses personales, progresan a costa que al conjunto de los argentinos les vaya peor”, argumentó.

También se refirió a uno de sus pilares sobre no aceptar el déficit fiscal, así como el especial énfasis en bajar la inflación: “No se puede gastar más de lo que entra. La inflación afecta más a los que menos tienen. Son principios matemáticos inobjetables”.

“Hoy estamos en un abismo profundo. No somos dioses, somos solo hombres, no escribimos las reglas, solo podemos seguirlas, se terminó el chamanismo económico. Debemos hacer lo que ha funcionado en todo el mundo. Pero nadie es capaz de prometer que no tengamos problemas, pero vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días“, expresó, y agregó que “los menores de 25 probablemente no recuerdan lo que es vivir sin inflación”.

Además, siguiendo con las medidas económicas, Milei destacó que “desde el Estado Nacional hemos hecho la reducción del gasto público más grande de la historia. Insistimos en achicarlo en 15 puntos. Un Estado chico pero con funciones claras vale más que uno gigante que dilapida los recursos de los argentinos y beneficia a unos pocos”.

Más adelante, lamentó que “en educación tenemos niveles récord de deserción. Presentamos un plan de alfabetización. Nuestro sistema tiene carreras universitarias demasiado largas. Hay demasiados juicios, trámites e impuestos. Hay exceso de contadores y abogados“.

Sobre los impuestos, Milei dijo que “Argentina tiene que dejar de ser un infierno fiscal para el que trabaja e invierte. Somos el país que menos creció de Latinoamérica. Hoy los argentinos están sometidos a más de 150 tributos. Tenemos que simplificarlo con el compromiso de las provincias. Debemos crear riqueza, no llenar formularios, y lograr un sistema impositivo estable”.

Por último, se refirió a que “el sistema previsional está quebrado. La esperanza de vida pasó de 64 a 76 años. Por cada jubilado solo hay 1,8 trabajadores activos cuando se necesitarían cuatro. El sistema le roba a quien aportó. Se debe respetar el aporte de toda una vida y diferenciarlo de quien no lo hizo. En Argentina se premia al que no hace y se castiga al que hace”.

00:20 – Se repasaron los 10 puntos del Pacto de Mayo

Con base en los 10 mandamientos anunciados por el mandatario el 1° de marzo en el marco de la apertura de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo optó por dar lugar a la propuesta de varios sectores opositores, con fuerte insistencia del radicalismo.

Para eso, decidieron eliminar el punto 9, relativo a la reforma “política estructural” que modifique el sistema actual que “vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados”.

En su lugar, incorporaron el punto cuatro, que reza por “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.

1) La inviolabilidad de la propiedad privada.

2) El equilibrio fiscal innegociable.

3.) La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4) Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.

5) Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

6) La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

7) Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

8) Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

9) Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

10) La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

00:07 – Comienza la firma del Pacto de Mayo

Los 18 gobernadores, además de los presidentes de las Cámaras del Congreso (Martín Menem por Diputados y Abdala en reemplazo de Villarruel, por el Senado), la secretaria de Presidencia, Karina Milei y el propio mandatario Javier Milei, pusieron su firma individualmente y luego se tomaban una foto y saludaban al jefe de Estado.

23: 57 – Comienza el himno y luego habla Milei

El Pacto de Mayo se firmará y el presidente Javier Milei hablará luego de que se transmita el himno nacional justo cuando comience formalmente el 9 de julio, Día de la Independencia Argentina.

23:45 – El saludo entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich

La presencia del expresidente y la ministra de Seguridad, en medio de un tenso clima de internas en el PRO, fue un párrafo aparte del cual se esperaba ver la reacción al cruzarse públicamente.

En ese marco, Bullrich se acercó y lo saludó y hasta con una “palmadita” en la espalda, aunque no siguió ningún tipo de diálogo y la ministra continuó su camino.

23:00 – Llegó el Presidente Javier Milei y su Gabinete a Tucumán

Primero llegó el avión con el gabinete nacional y unos pocos minutos después aterrizó el segundo avión donde viajó el mandatario Javier Milei. Está previsto que desde allí se dirija a la Casa Histórica de la Independencia.

En paralelo, los gobernadores, que llegaron antes y se encontraron en el Hotel Sheraton de la provincia tucumana, se subieron a una combi para trasladarse también a la sede donde se firmará el Pacto de Mayo y se conmemorará el Día de la Independencia una vez pasadas las 00 horas del próximo 9 de julio.

22:10 – Daniel Scioli: “Este punto de acuerdo lo elogiamos”

El secretario de Deporte y Turismo, Daniel Scioli habló tras su llegada a Tucumán: “Las mejores expectativas: el Presidente ha marcado claramente la proyección del país hacia el futuro. Con mi experiencia, estoy seguro de eso. La Ley de Bases ha dado un marco muy importante para generar inversiones productivas, desarrollar el potencial argentino, y con otras reformas que se vienen, necesarias para simplificar la vida de la gente. Este punto de acuerdo, como ocurrió en otros países, lo elogiamos”.

19:35 – Los gobernadores y ex presidentes que estarán en la firma del Pacto de Mayo

Los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Gustavo Sáenz fueron los primeros en llegar a la provincia de Tucumán para participar de la firma del Pacto. A las 14.30, llegaron al Aeropuerto Benjamín Matienzo en un vuelo de línea Cornejo y Poggi, a quienes poco después se sumaron Orrego y Sáenz.

“Tenemos grandes expectativas que el país salga adelante, que haya crecimiento económico, que se recupere la economía. El deterioro social y económico que tiene nuestro país es muy grande y en el territorio se refleja con pobreza, con dificultades de toda índole”, sostuvo Cornejo.

Para Cornejo, “no alcanza con hacer buenas administraciones en San Luis, en San Juan o en Mendoza, de nuestras competencias, no alcanza. Necesitamos, además, que haya crecimiento económico y esas herramientas las tiene el Estado nacional. Por eso apoyamos las leyes Bases y el paquete fiscal”, resaltó el radical de Mendoza.

Esta es la lista de gobernadores que confirmaron su asistencia:

– Catamarca: Raúl Jalil

– Chaco: Leandro Zdero

– Chubut: Ignacio Torres

– CABA: Jorge Macri

– Córdoba: Martín Llaryora

– Corrientes: Gustavo Valdés

– Entre Ríos: Rogelio Frigerio

– Jujuy: Carlos Sadir

– Mendoza: Alfredo Cornejo

– Misiones: Hugo Passalacqua

– Neuquén: Rolando Figueroa

– Río Negro: Alberto Weretilneck

– Salta: Gustavo Sáenz

– San Juan: Marcelo Orrego

– San Luis: Claudio Poggi

– Santa Fe: Maximiliano Pullaro

– ⁠Santiago del Estero: Gerardo Zamora.

– Tucumán: Osvaldo Jaldo

Entre los asistentes también se encuentran los ex presidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.

19:20 – Victoria Villarruel no viaja a Tucumán

No viajarán a Tucumán los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ni los principales dirigentes de los bloques aliados del Congreso Nacional. Tampoco estará Victoria Villarruel, que aludió a un cuadro gripal fuerte.

Asimismo, tampoco estarán presentes miembros de la CGT ni la expresidenta Cristina Kirchner, pero sí Mauricio Macri, en medio de las internas del PRO y Patricia Bullrich. Otro ex jefe de Estado presente será Adolfo Rodríguez Saá.

Los cinco gobernadores ausentes en la firma del Pacto de Mayo

Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa) son los cinco mandatarios que le darán la espalda al presidente Javier Milei y no asistirán a la cita por el Pacto en Tucumán.

Los cinco gobernadores ausentes integran el Partido Justicialista (PJ) -en el caso de Melella, como aliado- y mantienen una oposición más duro a las políticas del Poder Ejecutivo. Otros peronistas como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil sí asistirán para rubricar el acuerdo nacional ante la convocatoria de Milei.

Kicillof había dicho que no asistiría porque el acuerdo era “un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei”.

Quintela ratificó hoy su rechazo y subrayó que las políticas del gobierno nacional llevarán a un “genocidio en la Argentina”. “Si quieren una foto para mostrarle al Fondo Monetario, conmigo no cuenten”, había advertido Ziliotto.

Por su parte, el fueguino Melella enfatizó: “No voy a firmar lo que no está consensuado, no está acordado o discutido mínimamente”. Consideró, en tanto, que el pacto que se firmará en Tucumán tienen puntos que son un contrasentido o simplemente “son títulos realmente vacíos”.

Cómo será el Pacto de Mayo

Se trata de un acuerdo a largo plazo que impida cambios constantes de rumbo del gobierno es lo que plantea la Casa Rosada y a lo que suscribirán casi una veintena de gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán.

Javier Milei tenía previsto llegar al Aeropuerto Benjamín Matienzo de la capital tucumana a las 21.30 y hacer base en un hotel del centro. Allí permanecería hasta las 23.45, para luego emprender rumbo hacia la Casa Histórica para dar inicio a la vigilia. Por algunas demoras, ese paso se salteó y eso implicó no cruzarse con los gobernadores, entre otras de las figuras del mundo político invitadas.

A las 00 horas del Día de Independencia, se entonarán las estrofas del Himno Nacional y luego el presidente y los gobernadores firmarán el libro de visitas en el salón de los próceres.

Acto seguido, se procederá a la firmará el Acta de Mayo y luego el Presidente brindará un discurso entre las 0.30 y la 01 de la madrugada.

¿Qué es el Pacto de Mayo?

Durante la apertura de sesiones 2024, Milei convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a dejar de lado sus intereses personales y encontrarse el 25 de mayo en la provincia de Córdoba “para la firma de un nuevo contrato social, llamado ‘Pacto de Mayo’, que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”.

Desde un inicio, el Gobierno había supeditado la firma de ese pacto a la aprobación de la Ley Bases por parte del Congreso. A pesar de los intentos oficialistas, para el 25 de mayo la iniciativa solo contaba con media sanción de Diputados, por lo que no se pudo llevar a cabo el acuerdo en su fecha original.

De esa manera, en el acto realizado en Rosario el pasado 20 de junio en el marco del Día de la Bandera, Milei volvió a convocar “a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la honorable Corte Suprema de Justicia, empresarios, trabajadores y, por supuesto, a toda la ciudadanía argentina” para encontrarse el 9 de julio en Tucumán con el objetivo de firmar el Pacto de Mayo y que así “finalmente empecemos juntos a dar vuelta la página de nuestra historia”.

“Estas diez ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más la Argentina sea un faro de luz para Occidente. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quiénes sean, de dónde vengan, ni qué ideas hayan defendido”, explicó Milei.

Alta seguridad en San Miguel de Tucumán por la firma del Pacto de Mayo

Cientos de efectivos de las fuerzas de federales y de la Policía de Tucumán fueron integrados al operativo especial de seguridad alrededor del acto de firma del Pacto de Mayo en la Casa Histórica provincial.

La llegada del presidente Javier Milei, su Gabinete casi completo, 19 gobernadores, diputados y senadores nacionales hizo que la seguridad provincial debiera reforzarse en el aeropuerto y en toda la capital tucumana.

Los alrededores de la Casa de Gobierno estaban rodeados por vallas, pero el grueso de la seguridad se concentraba en la Casa Histórica, donde se procederá a la firma del Pacto.

Desde las primera horas de este lunes se encontraba bloqueado el ingreso a la Casa Histórica, a donde solo ingresarán por la noche quienes suscriban al acuerdo o tengan invitación del Gobierno.

Si bien la seguridad del jefe de Estado está a cargo del equipo de Casa Militar, los efectivos policiales locales y las fuerzas federales se abocaron a la custodia del resto de los invitados especiales.

La prensa no podrá ingresar y cubrirá el acuerdo desde la calle.

El rechazo al presidente libertario está convocado para las 20.30 en la Plaza Independencia y habrá olla popular y también música en vivo.

Ricardo Quintela: “No voy a ir a firmar el Pacto de Mayo, no estoy de acuerdo con la política implementada por este Gobierno”

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo convocada por el presidente Javier Milei en Tucumán por estar en desacuerdo con la política del gobierno nacional, a la que definió como “cruel, inhumana y salvaje”.

“No voy a ir a firmar el Pacto de Mayo, principalmente porque no estoy de acuerdo con la política implementada por este Gobierno, a partir del 10 de diciembre por este presidente. Una política, a nuestro juicio, bastante cruel, inhumana y salvaje”, subrayó Quintela.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial abundó: “No voy, ni voy a ir tampoco porque estoy en contra de todas las políticas salvajes y crueles, que van a generar un genocidio en la República Argentina”.

“Cuando uno establece un pacto con alguien, lo hace con alguien. Es un acuerdo entre dos o más personas. Pueden ser otros sectores o gremios. Pero un pacto es producto de un acuerdo, de conversaciones, donde se llega a un punto en el que están todos de acuerdo”, evaluó Quintela.

En ese sentido, agregó que el peronismo “no tuvo esa oportunidad” de poder dialogar con el oficialismo, a la vez que consideró la firma del acuerdo como “una imposición para lograr el sometimiento que se está logrando con algunos colegas”.

“Es un hombre que lo dijo literalmente: ‘Vengo a destruir el Estado’. En ese acuerdo, como en la Ley Bases, no hay absolutamente nada referido a lo que le interesa al pueblo argentino. Todo lo que hay va en contra de lo que le interesa al pueblo, pertenezca al sector social que pertenezca”.

“No se habla ni del trabajo, ni de la educación, ni de la salud. No se habla del esquema productivo, no se habla de la importación de bienes y servicios, no se habla de absolutamente nada. Todo en contra del pueblo argentino”, enfatizó el gobernador riojano.

Alberto Fernández: “Mi presencia no avalará propuestas peligrosamente imprecisas”

El exmandatario Alberto Fernández rechazó la invitación para el “Pacto de Mayo” formulada por el presidente de Javier Milei, al advertir que no está dispuesto a avalar “propuestas peligrosamente imprecisas que puedan concretar objetivos no deseados” por la sociedad.

Fernández sostuvo que los diez puntos que integran el documento promovido por el Gobierno “pueden, por no especificarse, obviar normas constitucionales” y “dar lugar a la ejecución de políticas muy nocivas” para el país, más aún si se tiene en cuenta que el Congreso “le acaba de delegar funciones” a un mandatario que dice que “odia al Estado”.

“Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice la educación de excelencia o a que se propicie una reforma del sistema provisional que asegure su sustentabilidad”, expresó el expresidente a través de un documento publicado en sus redes sociales.

En la misma línea, indicó que la frase de Milei en la que confiesa que busca “destruir el Estado desde adentro” expone su objetivo “de atentar contra las reglas que emanan de la Constitución”, que es un texto basado “en el consenso social y político que en su momento” le dio origen y sustento al Estado.

“El texto del acta habla de reconstituir las Bases de la Argentina . La base de la Argentina es nuestra Constitución Nacional. Si quieren “reconstituir esa base ¿debo entender que busca obviar o reformar la Constitución Nacional?”, cuestionó.

Fernández “observó” que, por lo que el acta dice, “un Consejo de Mayo llevará estas ideas a la práctica” pero actuarán bajo “la invocación de las fuerzas del cielo” con el objetivo de “refundar” la Patria.

“Una vez más, insisto, me preocupa que alguien quiera refundar lo que ya los argentinos fundamos en 1853”, concluyó.

Alberto Weretilneck: “La convocatoria al dialogo es saludable y es el aspecto central para resolver diferencias”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la “convocatoria al diálogo” que implica la firma del Pacto de Tucumán con el presidente Javier Milei y se mostró “convencido” de su participación en ese encuentro. “Si, vamos a estar”, dijo Weretilneck al ser consultado por Canal 7 de Neuquén.

El mandatario provincial señaló que “la convocatoria al dialogo es saludable y es el aspecto más central para resolver las diferencias”. No obstante, cuestionó que en el comienzo del mandato de Milei hubo una “ruptura del diálogo desde el agravio y el insulto”, por lo que, “esta convocatoria”, dijo, “genera el cambio de ese vínculo”.

Sobre los ausentes a la convocatoria, expresó que “es muy difícil poder juzgar a un par porque tiene que ver con lo doctrinario e ideológico. No puedo juzgar a un par, yo estoy convencido de por qué tengo que estar”, sentenció.

Osvaldo Jaldo: “Estoy muy contento porque nos venimos preparando hace mucho tiempo”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, destacó la llegada del presidente Javier Milei a esa provincia y afirmó que para la firma del Día de la Independencia se vienen “preparando hace mucho tiempo”.

“Estoy muy contento porque nos venimos preparando hace mucho tiempo”, sostuvo Jaldo sobre rúbrica del Pacto de Mayo junto al jefe de Estado y otros 18 gobernadores en la Casa Histórica provincial.

El gobernador recorrió una feria de artesanos montada en los alrededores de la Plaza Independencia, frente al edificio de la Gobernación provincial.

“Nos esperan 48 horas importantes, de rendir un homenaje a nuestros próceres que nos posibilitaron tener patria y república”, indicó Jaldo, que además organizó un festival musical que servirá de previa a la vigilia del Pacto de Mayo.

Y resaltó: “También vamos a reafirmar los compromisos de seguir trabajando por todos y cada uno de los tucumanos, sin distinción de banderías políticas, por una patria mejor”.

Jaldo recibirá a Milei en el aeropuerto local cerca de las 21, y la ciudad amaneció empapelada con carteles de bienvenida para el mandatario.