Javier Milei vuelve a Israel en medio de la guerra con Irán y recibirá distinciones

El Presidente argentino encenderá una antorcha en la ceremonia por 78° aniversario de la Independencia del Estado de Israel.

El presidente Javier Milei emprenderá este viernes una nueva visita al Estado de Israel en medio del conflicto que ese país y EE.UU. mantienen con la República Islámica de Irán. Milei participará en el 78° aniversario de la Independencia de Israel y tendrá un rol destacado, pese a tratarse del jefe de Estado de otra Nación, lo que constituye un “orgullo” para la gestión del libertario.

De esa manera, el Presidente argentino reafirmará sus alineamientos internacionales en medio de un conflicto que mantiene en vilo al mundo entero, pese a que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció un nuevo “alto el fuego” por los próximos 10 días entre Israel y el Líbano.

El conflicto en Medio Oriente, iniciado el pasado 28 de febrero, pone principalmente en riesgo el normal suministro de energía a través del Estrecho de Ormuz, lo que ya afecta al alza el precio del barril de petróleo y de la energía a nivel global. Además, encarece el costo del financiamiento para la Argentina, sumando obstáculos a la gestión de Luis Caputo, quien busca volver a los mercados para rollear deuda.

El Presidente argentino, quien sostuvo que “Irán es un enemigo de la Argentina”, recibirá múltiples distinciones. Por un lado, será el primer mandatario extranjero en “ser honrado con el encendido de una antorcha en la ceremonia nacional del Día de la Independencia de Israel”, tal como informó el embajador argentino ante Israel, Axel Wanish. Además, recibirá la “Medalla de Honor Presidencial” y también recibirá la distinción del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Illan, de manos del Profesor Arie Zaban.

Según explicaron oficialmente en Israel, “el presidente Milei ha demostrado un apoyo inquebrantable a Israel en el escenario internacional, se ha posicionado junto a las familias de los rehenes y ha expresado una profunda conexión con el pueblo judío y su herencia”. Es por el ello que el presidente de Israel, Isaac Herzog, decidió otorgarle la distinción mencionada.

Más allá del reiterado alineamiento de Milei tanto con Israel como “bastión de Occidente” como con Trump, la novedad diplomática más importante podría darse en relación al traslado de la embajada argentina a Jerusalén, lo que según la línea diplomática podría debilitar nuestro reclamo por las Islas Malvinas en foros internacionales, al vulnerar el principio de “integridad territorial”.

Milei partirá este viernes y regresará al país el próximo 22 de abril, cuando retomará su agenda en medio de la crisis que traviesa su Gobierno, producto de la inflación al alza y los escándalos que salpican a su Gabinete.

Por otra parte, el miércoles 15 el presidente Milei mantuvo un encuentro con el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, junto al Canciller, Pablo Quirno. El titular de la entidad agradeció la presencia de “Quirno en la conmemoración del Día del Holocausto y destacamos la firme e inclaudicable postura del Gobierno en apoyo al Estado de Israel.”

Milei Israel | AFP- Xinhua- x

Por Pablo Varela – Perfil