Javier Milei viajará a Israel para celebrar el Día de la Independencia israelí

El presidente Javier Milei reforzará el alineamiento geopolítico de la Argentina con Israel con una nueva visita oficial por el Día de la Independencia israelí. Se prevé que participe del tradicional encendido de antorchas y existen posibilidades de que inaugure la Embajada argentina en Jerusalén.

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente Javier Milei anunció este jueves que viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril para asistir a los actos por el Día de la Independencia. A la ceremonia también fue invitado el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El jefe de Estado ratificó su participación en el encendido de antorchas previsto para el 21 de abril mediante un retuit de una publicación de la Agencia Judía de Noticias (AJN), donde se confirmó su presencia en ese evento tradicional.

Aunque restan varias semanas para la fecha prevista, fuentes oficiales argentinas estimaron que para entonces el escenario regional podría mostrar una disminución de la conflictividad.

Voceros diplomáticos señalaron a Infobae que, hasta el momento, el Gobierno argentino no pidió refuerzos de seguridad ni modificó la agenda original, por lo que el itinerario se mantendría sin alteraciones.

El arribo de Milei está previsto para el 20 de abril, mientras que las celebraciones comenzarán la noche siguiente. En ese marco, el Presidente podría participar del encendido de una de las antorchas conmemorativas.

“Acá celebran el Día de la Independencia, Yom Ha’atzmaut, con una ceremonia nacional donde prenden antorchas y se elige, por alguna razón u otra, a héroes o personas sobresalientes de la sociedad. Cada año, en total, se prenden doce antorchas. Esta sería la primera vez que el primer ministro Netanyahu invita a un presidente de otro país a prender una antorcha”, explicó el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, en diálogo con Radio Rivadavia.

El vínculo de Javier Milei con Benjamín Netanyahu, clave en la política exterior argentina

Javier Milei conoció personalmente al primer ministro Benjamín Netanyahu a comienzos de febrero de 2024, cuando incluyó a Israel en su primera gira internacional tras asumir la Presidencia.

En ese viaje, Milei mantuvo encuentros formales con las principales autoridades del Estado israelí. Además, visitó el kibutz Nir Oz, una de las localidades afectadas por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, se emocionó en el Muro de los Lamentos y luego participó de una celebración en ese mismo sitio con una canción inspirada en la resistencia del pueblo judío.

Asimismo, al arribar al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, el Presidente informó su decisión de trasladar la Embajada argentina desde esa ciudad hacia Jerusalén, en una señal de fuerte impacto geopolítico.

A pesar de que algunos medios israelíes dan por hecho que Milei aprovechará esta nueva visita para inaugurar la sede diplomática en esa ciudad, fuentes oficiales de ese país aclararon a la Agencia AJN que esa posibilidad “aún no está confirmada”.

Hasta ahora, sólo Estados Unidos —por decisión de Donald Trump—, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi adoptaron esa medida, que implica reconocer a esa ciudad, históricamente disputada, como capital de Israel.

Irán y la sucesión de Ali Khamenei

El nuevo viaje de Javier Milei se inscribe en un escenario de alta tensión, tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei, quien fue eliminado en un operativo militar conjunto impulsado por las administraciones de Trump y Netanyahu.

Durante esa acción, el búnker en el que se encontraba el líder iraní fue destruido mediante un proyectil Blue Sparrow, un misil experimental israelí con capacidad de recorrer cerca de dos mil kilómetros, salir de la atmósfera terrestre y luego descender para impactar en su objetivo.

Semanas después, la Asamblea de Expertos del régimen iraní designó a Mojtaba Khamenei como sucesor en la conducción del país.

Por su parte, recientemente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos despliegue tropas en Irán con el objetivo de controlar las reservas de uranio enriquecido, e incluso calificó esa eventual medida como “fantástica”.

Fuente: Perfil