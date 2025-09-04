Javier Milei: “Solo pongo las manos en el fuego por mi hermana Karina”

El discurso del Presidente tuvo lugar bajo la custodia de un megaoperativo de seguridad; cuestionó a Kicillof y denunció que su hermana es víctima de “operetas e injurias”; afuera hubo incidentes entre militantes libertarios y opositores

En medio de un impresionante operativo de seguridad que combinó diversas fuerzas y unidades, La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña bonaerense. Fue con un Javier Milei en estado puro que durante media hora habló del escándalo de los audios, hizo una defensa de su hermana Karina, apuntó contra el kirchnerismo, llamó con insistencia a votar y habló de un posible “empate técnico” en los comicios del domingo.

Para defender a Karina, Milei acusó a la oposición de lanzar “operetas e injurias”. La presentación del mandatario fue el corolario de 24 horas de cruces y máxima tensión entre la administración libertaria y la bonaerense de Axel Kicillof. El Presidente no eludió el tema: por el contrario, recordó al incidente de Lomas de Zamora, ocurrido la semana pasada, en el que le lanzaron un piedrazo y la caravana debió ser evacuada.

A poco de empezar a hablar, tras haber ingresado en medio de la gente, Milei se refirió al escándalo de los audios de su hermana Karina, por el que hay una denuncia penal y se presentó una cautelar para evitar próximas difusiones. “En la desesperación total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, gritó.

Poco después, Milei hizo un fuerte llamado a que la gente vaya a votar, en línea con una preocupación del espacio, de que haya baja participación como vino sucediendo en varias provincias. “Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”, insistió en alusión al contexto de baja participación electoral que varias consultoras anticipan para este domingo.

“Hoy todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico, esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que votos de acá y allá definirán qué fuerza triunfará y también que cada voto individual vale, más que una elección normal”, advirtió.

“Enano soviético”

Milei volvió a llamar “enano soviético” a Kicillof. “El ´soviético´ sabe que tiene que desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar. Lo hacen para que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más. Ellos utilizan el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie. Estás prácticas terminan con bienes de peor calidad a mayores impuestos”, dijo.

“A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”, agregó.

Luego se refirió a los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora. “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos si necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, afirmó.

La exposición del mandatario comenzó cuando faltaban cinco minutos para las 20. Milei irrumpió en el escenario después de haber entrado corriendo entre la gente. De lleno se metió en el escándalo de las últimas semanas, que involucraron los audios. En el escenario lo acompañaban su hermana; el armador Sebastián Pareja y los cabezas de listas de todas las selecciones.

“Saquen al pingüino del cajón”, empezó entonando casi apenas subir al escenario. Y arrancó agradeciendo a Pareja, hombre de las filas de Karina Milei, armador político. Y siguió agradeciendo a su hermana: “Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei, por encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas que vomitan de los rincones de la política todos los días”, apuntó.

En ese tramo también se refirió a la situación judicial del legislador Gerardo Millman. “Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo. Por ejemplo, hoy la Justicia determinó que Gerardo Milmann es inocente después de que lo acusaron de todo tipo de cosas, de tres años que fue calumniado, injuriado y hoy la Justicia dice que no había nadie en esos audios”, señaló.

De cerca lo escuchaban no solo militantes sino también vecinos del lugar, desde las calles o desde sus viviendas. Todos mezclados con la fuerte presencia de las fuerzas en el lugar.

Quienes no estuvieron fueron los representantes de las denominadas “Fuerzas del Cielo”, que responden a Santiago Caputo y quedaron completamente relegadas de las listas. Todo se dio en medio de la fuerte interna entre Caputo y el sector de Karina Milei, con Pareja y los primos Eduardo y Martín Menem, detrás.

La elección del lugar no fue casual. El barrio Trujui es una radiografía de lo más profundo del conurbano bonaerense: calles de barro, casi sin luminaria, ni seguridad. El abandono absoluto. El peronismo, como recordaron dirigentes libertarios, es el que históricamente gobierna el lugar. Los carteles con la cara de la intendenta Mariela Fernández, pegados en los postes oxidados y al borde de las calles completamente olvidadas completaban la postal que los libertarios aseguran querer cambiar.

La previa del discurso

“Bienvenidos a la cuna del liberalismo popular”, dijo Andrea “la nena” Vera, candidata libertaria e hija de Ramón “el nene” Vera, puntero peronista que ahora está en las filas libertarias. Fue la primera en hablar. Le siguió el candidato en la tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko. Empezó cantando la “Marcha de San Lorenzo”, vestido con la campera de jogging violeta con la que debutaron los candidatos, semanas atrás. “La meta es sacar al kirchnerismo”, dijo.

Después fue el turno de Diego Valenzuela, que también evocó el espíritu sanmartiniano y evocó la figura del sargento Cabral, que “salvó la vida del libertador”. Enfundado también en un buzo violeta, habló del deterioro del kirchnerismo. “El Estado presente es una farsa. Es un chamuyo y nosotros lo vamos a dar vuelta”, dijo. “El miedo tiene que cambiar de lado. El que las hace las paga”, agregó y se refirió a la funcionaria Patricia Bullrich. “El domingo votamos violeta”, completó.

Por último y antes del cierre fue el turno del armador y hombre de confianza de Karina Milei, Sebastián Pareja. “Les aseguro que sea lo que sea que pase el domingo el lunes vamos a decir que linda mañana, no. Porque la libertad avanza”, dijo. “Como no íbamos a venir a Moreno, a nuestro pueblo, que jamás podría hacer esto sin planes sociales”, completó. “Él domingo somos nosotros o son ellos”, remató. Y cerró gritando, “kirchnerismo” y los militantes completaban: “nunca más”.

Quiénes estuvieron

Durante su arenga militante en el acto en Moreno, Milei estuvo rodeado por los principales candidatos a legisladores de LLA en Buenos Aires. Sebastián Pareja, el armador de los libertarios en el terruño bonaerense, y Karina Milei, la gerente del partido del oficialismo nacional, se ubicaron en los costados. El tiktoker Iñaki Gutiérrez y Santiago Oria, el cineasta personal de Milei que ocupa un cargo en el Estado, persiguieron al mandatario para filmarlo con sus celulares.

Como en todo acto de Milei, la puesta en escena estuvo cuidada. De hecho, el Presidente se mostró custodiado por Guillermo Montenegro, que encabeza la boleta de LLA en la quinta sección electoral, y el referente libertario en Bahía Blanca, Oscar Liberman, quien lidera la oferta libertaria en la sexta. La imagen de la transmisión televisiva solo enfocaba a Milei, parado detrás del atril, y a Montenegro y Liberman, como principales escoltados. No parece casual. Ambos parten como favoritos para doblegar al peronismo en sus circunscripciones y salir vencedores en la noche del domingo.

Diego Valenzuela y Maximiliano Bondarenko, quienes competirán en la primera y tercera sección, las más pobladas de la provincia, se ubicaron a la derecha del Presidente. El aporte de Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, podría ser decisivo para apuntalar un triunfo del Gobierno a nivel provincial. Sin embargo, no tuvo un lugar protagónico en el escenario. Las encuestas auguran una pelea muy pareja en la primera sección con Gabriel Katopodis (Fuerza Patria). Entre tanto, el excomisario de la Policía bonaerense jugará en la cancha más difícil. Es que Bondarenko debe sumar votos en el sur del conurbano, la zona donde el peronismo ejerce su mayor influencia.

También estuvieron en un sitio privilegiado Alejandro Speroni, subsecretario Legal del Ministerio de Economía nacional y candidato de LLA en la séptima, y Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y primer postulante en La Plata (la octava).

Por Cecilia Devanna-La Nación