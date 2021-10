Javier Milei: “Si las mujeres ganaran menos que los hombres, las empresas estarían llenas de ellas”

El economista y candidato a Diputado Nacional aseguró que la desigualdad de género desaparece por segmento y que el feminismo originalmente “es una causa liberal”.

El economista y candidato a diputado porteño por Avanza Libertad, Javier Milei, se refirió a la brecha salarial de género y aseguró que “Si las mujeres ganaran menos que los hombres, las empresas estarían llenas de ellas”. Lo dijo en el marco de una entrevista junto a María O’ Donell por el canal CNN.

Además, remarcó que para él “la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley” y que para crearle un derecho a alguien “quiere decir que estás castigando a otra parte”. “Cuando vos tomás en los promedios, es cierto, pero cuando entrás segmento por segmento y abrís por segmento, esa desigualdad desaparece. Si fuera cierto que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres porque los empresarios quieren ganar dinero, o sea es un oxímoron, es un error enorme”, señaló Milei.

Además, y cuando la periodista María O’Donnell le preguntó si creía que la asignación de derechos para las mujeres implicaban ir contra los hombres, el economista enfatizó que “si vos creás un derecho artificial por encima de lo que es la igualdad ante la ley, o en el fondo el derecho a la vida, la libertad a la propiedad y creás una condición exógena desde el uso del aparato represivo del Estado, quiere decir que estás castigando al otro”.

“¿O sea que el feminismo, por lo que pide, es un castigo al hombre?”, repreguntó O’Donnell. Milei contestó: “Vamos a ver de qué tipo de feminismo estamos hablando, porque el feminismo originalmente es una causa liberal”.

Sin embargo no es la primera vez que el candidato apunta contra la brecha de género. A principios de septiembre en otra entrevista aseguró que no estaba de acuerdo con la ley de paridad salarial ni con la ley de cupos: “Me parece aberrante, me parece denigrar la capacidad de las mujeres porque si lo podés lograr por tu propio talento, no debería hacerse de manera violenta, porque la imposición de un cupo es imponer algo que no se da naturalmente”.

“Entre el hombre y la mujer hay igualdad laboral y remunerativa, lo que pasa es que los datos están mal tomados”, indicó.

Los datos oficiales

El último informe del CEP XXI aseguró que a pesar de tener un mayor nivel educativo, las mujeres ganan 24% menos por mes que los varones. “Si bien parte de esa diferencia se explica por la menor cantidad de horas trabajadas, al tomar en cuenta sólo el salario por hora en personas con el mismo nivel educativo y la misma edad, la mujer gana 14% menos”, detalló el trabajo del CEP XXI, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El informe, intitulado “Brecha salarial de género en la estructura productiva argentina” sostiene que, en función de los resultados de diversos ejercicios empíricos en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, existe una considerable brecha salarial de género en la estructura productiva argentina. “La brecha de 14% en el salario horario -controlando por nivel educativo y edad, entre otras variables- es de una magnitud muy considerable. A modo de comparación, la prima salarial por título universitario (en relación con una persona con secundario completo) está en torno al 20%”, afirmó el estudio.

La “brecha salarial” se amplía con la edad. “Los resultados indican que el salario horario se maximiza en torno a los 52 años. El efecto marginal de un año de edad es siempre superior en varones que en mujeres en magnitudes tales que, al final de la vida laboral activa, el varón acumula una ventaja salarial de casi 10% sobre una mujer con idénticos atributos productivos, solo como consecuencia de la diferencia en prima por edad entre géneros”, concluyeron.