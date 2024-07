Javier Milei: “No puedo prometer que no haya problemas, pero vamos a vivir en un país sin inflación”

El presidente brindó un discurso en el que apuntó contra los gobernadores ausentes a los que acusó de no querer “ceder privilegios” y lanzó: “Se terminó el chamanismo económico”.

El presidente Javier Milei firmó este martes 9 de julio el Pacto de Mayo con 18 gobernadores en la ciudad capital de Tucumán, en coincidencia con la celebración del Día de la Independencia.

Con un acto transmitido por cadena nacional desde la Casa Histórica, el mandatario nacional rubricó el acuerdo con los jefes provinciales después de las demoras ocasionadas por el debate legislativo de la ley Bases y el paquete fiscal.

El Presidente Javier Milei firmó el acta del Pacto de Mayo junto a los Gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir… pic.twitter.com/m7VL7xAw8Q — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 9, 2024

El video del discurso completo de Javier Milei tras el Pacto de Mayo

Discurso del Presidente Javier Milei tras la firma del Pacto de Mayo en el 208° aniversario de la Declaración de la Independencia. pic.twitter.com/lGPB5Kn1IY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 9, 2024

Tras la firma, el presidente Javier Milei dio un discurso en el que advirtió que el Pacto de Tucumán es, “después de tanta división”, un “símbolo del cambio de época”, y cuestionó a los gobernadores que no asistieron por “anteojeras ideológicas” y por no querer “ceder sus privilegios“.

“La constitución de 1853 nos dio la época dorada. Fue la erupción de Argentina como un volcán desde las profundidades del abismo hasta la altura de los cielos. Hoy esa Argentina parece un sueño lejano después de un siglo de miseria”, comenzó.

“Nosotros no miramos para atrás ni mantenemos rencores, lo único que tiene que hacer la política es llevar las ideas a la realidad”, expresó Milei por cadena nacional.

“Quiero agradecerle a todos los presentes por haberse congregado aquí, hoy nos reunimos para renovar nuestros votos patrióticos. Agradecer a diputados y senadores de distintos partidos. A pesar de haber estado enfrentados, tienen la generosidad de concurrir a este llamado que les hace el pueblo argentino, el que les exigió a la dirigencia política un cambio de dirección”.”, dijo y agregó: “Creemos que el desafío que enfrenta la Argentina es demasiado grande”.

Javier Milei apuntó a los gobernadores ausentes: “No quieren ceder los privilegios”

“Nosotros no miramos para atrás, no perseguimos al adversario por pensar distinto. No obstante, hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí. En algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso, en otros por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y en muchos casos por no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba. Ellos son adictos al sistema por sus intereses personales, progresan a costa que al conjunto de los argentinos les vaya peor”, argumentó apuntando contra los gobernadores ausentes.

“Anunciamos el puntapié del nuevo orden para nuestro país. Estas diez ideas no pueden quedarse en lo declamativo por eso hemos creado Consejo de Mayo”, dijo tras enumerar los diez puntos del Pacto de Mayo.

El presidente Javier Milei sostuvo esta noche que “la defensa de la propiedad es la defensa de un derecho y el camino del crecimiento económico”, por lo que prometió: “Desde el Gobierno perseguiremos una agresiva agenda de desregulación económica”.

También se refirió a uno de sus pilares sobre no aceptar el déficit fiscal, así como el especial énfasis en bajar la inflación: “No se puede gastar más de lo que entra. La inflación afecta más a los que menos tienen. Son principios matemáticos inobjetables“.

Al brindar un discurso por cadena nacional desde Tucumán, Milei planteó: “Cuando obedecimos estos principios como Nación nos fue tan bien en tan poco tiempo que fuimos envidia del mundo entero”.

Javier Milei: “Se terminó el chamanismo económico”

“Hoy estamos en un abismo profundo. No somos dioses, somos solo hombres, no escribimos las reglas, solo podemos seguirlas, se terminó el chamanismo económico. Debemos hacer lo que ha funcionado en todo el mundo. Pero nadie es capaz de prometer que no tengamos problemas, pero vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días“, expresó, y agregó que “los menores de 25 probablemente no recuerdan lo que es vivir sin inflación”.

Además, siguiendo con las medidas económicas, Milei destacó que “desde el Estado Nacional hemos hecho la reducción del gasto público más grande de la historia. Insistimos en achicarlo en 15 puntos. Un Estado chico pero con funciones claras vale más que uno gigante que dilapida los recursos de los argentinos y beneficia a unos pocos”.

“Dese el Estado nacional demostramos nuestro compromiso haciendo la reducción del gasto público más grande de la historia nacional, los aquí firmantes se hicieron responsables de hacer lo mismo en sus distritos”, remarcó.

Más adelante, lamentó que “en educación tenemos niveles récord de deserción. Presentamos un plan de alfabetización. Nuestro sistema tiene carreras universitarias demasiado largas. Hay demasiados juicios, trámites e impuestos. Hay exceso de contadores y abogados“. Y agregó: “No se puede inculcar que el capitalismo es malo”, y pidió virar a “una educación útil y moderna”.

Sobre los impuestos, Milei dijo que “Argentina tiene que dejar de ser un infierno fiscal para el que trabaja e invierte. Somos el país que menos creció de Latinoamérica. Hoy los argentinos están sometidos a más de 150 tributos. Tenemos que simplificarlo con el compromiso de las provincias. Debemos crear riqueza, no llenar formularios, y lograr un sistema impositivo estable”.

El mandatario nacional expresó que “la reducción del Estado tiene que venir acompañada de una merma en el sistema fiscal de la economía”, y cuestionó la “voracidad fiscal”.

Milei advirtió que la economía argentina “es la tercera más cerrada del planeta, solamente superada por las de Sudán y Etiopía”, y lamentó que “la política hizo creer de manera demagógica que cerrar la economía era proteger a los argentinos”.

“Una economía cerrada sólo sirve para proteger a unos pocos amigos del poder para que puedan vender productos más caros, y de menor calidad, a millones de argentinos”, dijo.

Milei destacó la necesidad de una reforma laboral, debido a que “el sistema actual es un ancla, con normas vetustas, que hace difícil contratar personal”. “Lo único que creció es el empleo público. La dirigencia política y sindical ha preferido tapar el sol con las manos. La legislación actual fue pensada para un país que había dejado atrás la pobreza, ese país no existe más hoy somos pobres”, sostuvo.

La foto tras la firma del Pacto de Mayo.

Por último, se refirió a que “el sistema previsional está quebrado. La esperanza de vida pasó de 64 a 76 años. Por cada jubilado solo hay 1,8 trabajadores activos cuando se necesitarían cuatro. El sistema le roba a quien aportó. Se debe respetar el aporte de toda una vida y diferenciarlo de quien no lo hizo. En Argentina se premia al que no hace y se castiga al que hace”.

Por otro lado, se mostró predispuesto “a devolver a las provincias lo que es suyo” y pidió apoyo para “explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado” y no escuchar “las demandas de minorías ruidosas”, en referencia a las organizaciones ambientalistas.

El presidente Javier Milei anunció la creación de un “Consejo de Mayo“, que tendrá la tarea de “traducir cada uno de los incisos” del Pacto de Mayo a “legislación efectiva” que se enviará al Congreso.

“Esperemos contar con el aval para materializar en reformas legislativas los principios aquí esbozados”, concluyó el mandatario por cadena nacional desde Tucumán.