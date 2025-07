Javier Milei le declara la guerra a las provincias: “Son ciudadanos de segunda”

El presidente Javier Milei brindó una entrevista radial tras bajarse del acto por el 9 de julio en Tucumán. Apuntó a los mandatarios provinciales por el reclamo de coparticipación y sostuvo que “quieren romper todo”.

Este miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, el presidente Javier Milei brindó una entrevista radial tras suspender a último momento su participación en la vigilia que se desarrolló en la provincia de Tucumán. La decisión fue tomada desde Casa Rosada tras el faltazo masivo de gobernadores a la convocatoria, aunque oficialmente se le atribuyó a la niebla que complicó los vuelos en el AMBA.

“La lectura política que hagan me tiene absolutamente sin cuidado. Es un año electoral y cada uno está jugando su propio partido y estas cosas pueden pasar”, señaló Milei en diálogo con Luis Majul en El Observador 107.9. Así, intentó despejar sobre las especulaciones por la suspensión de la convocatoria.

El mandatario recordó la frase “la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo” que suele utilizar y agregó: “Es un acto institucional. Quieren estar, bien. No quieren estar, bien. Deberán explicar por qué no quieren participar de una fecha patria con un gobierno que el mundo reconoce como profundamente exitoso”.

“A nivel mundial se habla del ‘milagro económico argentino’. Es un caso de estudio. Estamos muy tranquilos. Tenemos consciencia de lo que hemos hecho. Sabemos que estamos reescribiendo páginas de teoría económica y aplicación económica, porque lo que estamos haciendo deriva de una construcción teórica que no es convencional”, añadió.

Javier Milei habló sobre los reclamos de los gobernadores por la coparticipación, junto a la solicitud de mayor cantidad de fondos para las provincias, y señaló: “La recaudación les viene creciendo entre el 7% y 8% en términos reales. Están recibiendo un montón de recursos y partieron de una situación de equilibrio. No es que les están faltando recursos. No corresponde”.

“Quieren destruir al gobierno nacional”, aseguró el Jefe de Estado y desarrolló: “En el fondo, lo que prueba lo que nosotros estamos haciendo es que lo que se hizo en la economía argentina durante los últimos 100 años, está mal, que todo eso era malísimo para los argentinos de bien pero era un negocio para el Partido del Estado, independientemente del color político que tenga”.

Milei afirmó que “las aberraciones que están tratando de hacer son 2,5 puntos del PBI” y reprochó que a los gobernadores “no les importa si los argentinos van a estar mejor o peor” y disparó: “A ellos les importa el poder y la de ellos. Y este modelo prueba que ellos son parte del problema, no de la solución”.

También sostuvo que “la intención de los gobernadores es romper todo” y concluyó: “Si la libertad avanza, se convierte en la libertad ‘arrasa’. Ellos tienen un problema que es que se tienen que jubilar. No les importan los argentinos, están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de mantenerse”.

Suspensión del viaje a Tucumán por el 9 de Julio

Javier Milei justificó la suspensión del viaje a Tucumán por el Día de la Independencia y argumentó: “Nuestro plan era hacer la ceremonia en la Casa Histórica de Tucumán, y ese plan se mantuvo hasta cerca de las 4 o 5 de la tarde. Estando en Olivos no se veía nada, era como estar dentro de una nube. Olivos queda muy cerca de Aeroparque, por lo tanto la situación era muy compleja”.

El presidente sostuvo que “había muchísimos vuelos cancelados” y que “la recomendación era que no se viajara porque era un verdadero peligro”. “No estaban aseguradas las condiciones para volver, porque hacíamos la ceremonia y automáticamente volvíamos, estaba mucho más complejo el regreso”, agregó.

“Hacia el mediodía daba la sensación de que se había despejado y volvimos con la idea de ir. La idea nunca la habíamos abandonado pero con esas condiciones era inviable, después volvió a ponerse todo que era un nube, no se veía a un metro. Era una cuestión de riesgo enorme y la recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar”, amplió.

Sobre los rumores que indican que el mandatario habría cancelado el viaje dado el faltazo de los gobernadores a la convocatoria, señaló: “Las especulaciones que quieran hacer me tienen sin cuidado porque mi intención era viajar. Lo estiramos hasta último momento. Las Fuerzas (se refiere a Casa Militar y a la Fuerza Aérea) determinaron que no era apropiado”.

Javier Milei suspendió el acto de vigilia por el Día de la Independencia que iba a encabezar este martes por la noche junto a un reducido grupo de gobernadores en San Miguel de Tucumán, según argumentaron, debido a la neblina que afectó algunos vuelos en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, varios señalan que se trata de una excusa para no evidenciar los problemas que afronta la gestión de Guillermo Francos para acordar con los representantes de las provincias.

“El viaje que iba a realizar el presidente de la Nación junto a su Gabinete y demás funcionarios del Gobierno a Tucumán en el día de hoy queda suspendido. La razón de la decisión radica en los informes recibidos por Casa Militar y la Fuerza Aérea Argentina que refieren a la situación climática que impide realizar los vuelos pertinentes”, informó el vocero Manuel Adorni.

Más de 60 vuelos se suspendieron y reprogramaron como consecuencia de la espesa neblina que se registró en la Ciudad. En este marco, a las 18.55, el vuelo de Aerolíneas Argentinas 1484 con destino a Tucumán tuvo demoras, pero despegó sin problemas, según indica la página oficial de Aeropuertos Argentina 2000. Por su parte, en San Miguel de Tucumán, las condiciones eran estables, aunque el cielo se presentaba “parcialmente nublado y con humo”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Lo cierto es que el acto pautado para la medianoche en la Casa Histórica iba a realizarse con escasa asistencia de los gobernadores, enfrentados con la Nación por la distribución de la coparticipación, entre ellos varios de los considerados “aliados”, y que en los últimos días presionaron por sus pedidos haciendo avanzar proyectos en el Congreso a través de los legisladores que les responden.

Como informó PERFIL, el jefe de Estado no quería emprender la travesía y en Balcarce 50 aseguraron que no hay chances de que viaje este miércoles, sin importar las condiciones del clima. Además, según la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno tampoco tenía previsto organizar de urgencia otro acto en Buenos Aires para conmemorar la fecha patria.

En paralelo, en el marco del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso, el mandatario se reunirá a las 18hs con su equipo de colaboradores en un encuentro que se desarrollará en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada, con más de 200 personas.