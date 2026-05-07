Javier Milei dijo que Adorni presentará su declaración jurada antes del 31 de julio y lanzó: “Ni en pedo se va”

El presidente remarcó que el jefe de Gabinete no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las graves acusaciones que tiene en su contra.

El presidente respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra. Al ser consultado en una entrevista televisiva sobre el futuro de Adorni, Milei sentenció: “Ni en pedo se va”. Además, tras la tensión iniciada por Patricia Bullrich, quien pidió la declaración jurada del funcionario, el mandatario adelantó que se presentará antes del 31 de julio.

Milei defendió nuevamente a Adorni y cuestionó a Bullrich

En la entrevista que concedió a la señal de noticias La Nación+ sobre el futuro de Adorni, Milei remarcó: “Estoy perfectamente tranquilo. Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención”.

“Nadie se queda con los dedos sucios adentro de mi Gobierno. He ejecutado a todos los que tenían una posible mancha”, argumentó Milei.

En ese punto, el mandatario apuntó, sin nombrarlo, contra el contratista Matías Tabar, que trabajó en la casa del jefe de Gabinete y declaró que el costo de las refacciones realizadas allí habría sido de 245.000 dólares. Según Milei, se trata de “un militante kirchnerista”, por lo que desestimó su testimonio clave en la investigación.

Y agregó: “Digamos, fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”.

El mandatario también deslegitimó el reclamo de la senadora Patricia Bullrich, quien pidió horas antes que Adorni presente su declaración jurada lo antes posible: “Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que efectivamente va a suceder”, adelantó.

“Los números están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Así que, digamos, es cuestión de días que tengan los papeles”, aseguró.

Cuando le consultaron si le había “molestado” el reclamo de Bullrich, Milei dijo: “En lo más mínimo. Nada que ver. De hecho, yo lo había hablado con ella”.

Plantillas de los supuestos gastos que habría realizado Adorni

“¿Adorni no se va, presidente?”, fue la pregunta clave del intercambio telefónico. “Ni en pedo se va Adorni”, dispuso Milei y luego insistió: “Me consta que no está sucio”. Además, el jefe de Estado comentó que “nadie” en el Gabinete le planteó una objeción a mantener a Adorni en el puesto, aunque resolvió: “Las decisiones las tomo yo”.

Al ser comparado este escándalo con el de José Luis Espert, Milei también defendió al excandidato a encabezar la lista de diputados nacionales: “A José Luis lo estaban ensuciando. Y, de hecho, fíjese que se bajó de la candidatura y el tema desapareció. Lo hicieron tres semanas antes, bien del libro, de manual, de campaña sucia“, aseguró Milei sobre el receptor de 200.000 dólares por parte de Federico Machado, preso en Estados Unidos.

Milei apuntó contra el periodismo en su defensa de Adorni

Milei aseguró en la misma entrevista que “cuando los argentinos me eligieron a mí, eligieron a un tipo que es un puteador. La gente valora más que sea honesto. No voy a dejar de ser brutal y honesto. Odio la hipocresía”. Y agregó: “El 95% del periodismo miente”.

“A mí el desgaste político no me importa, porque yo trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente. Y si ustedes se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel, que es verdad, bueno, lo siento, pero yo no voy a estar ejecutando gente honesta, porque eso es injusto”, fulminó el presidente a los presentadores de LN+.

“El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia como hacen regularmente, que actúan de fiscales, de jueces, dictan sentencias y hacen juicios sumarísimos. Ustedes no están por encima de la Constitución“, ahondó Milei.

“Presidente, cuando Manuel Adorni estuvo con Luis Majul (en esa entrevista muy comentada) dijo una cosa y después los hechos fueron distintos. Dijo que no había viajado y viajó. Es decir, Adorni también mintió, presidente. Y se lo digo con muchísimo respeto”, lo apuró Esteban Trebucq al aire.

“Esas son las interpretaciones que hacen ustedes, porque después hacen recortes”, defendió Milei a su funcionario. La tensión creció cuando regañó intensamente al periodista por una interrupción. “¿Cómo no lo voy a querer dejar hablar? Tengo un máximo respeto por usted, presidente”, esbozó Trebucq.

Luego el mandatario argumentó su postura: “Tengo todo el derecho a contestarles y les contesto como me da la gana”. En ese punto, explicó que “si todo el tiempo te equivocás para el mismo lado eso es sesgo”. Y luego ironizó: “Armalo igual, no copies nomás que va a quedar raro sino”.

El máximo referente insistió en seguir defendiendo a su jefe de Gabinete, al asegurar que “una reputación tarda muchos años en construir y el periodismo se arroga el derecho a arruinar una vida”.

Finalmente, Milei cambió de tema y adelantó sus planes políticos: “Queremos hacer una reforma electoral”.

Fuente: Perfil