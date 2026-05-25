Javier Milei compartió un mapa económico falso y una universidad desmintió haberlo hecho

El Presidente replicó un gráfico con graves errores cartográficos y sin las Islas Malvinas para defender su gestión. Una prestigiosa institución académica aclaró que el informe es apócrifo, pero los posteos siguieron online.

El presidente Javier Milei quedó envuelto en una nueva controversia digital luego de replicar en sus redes sociales un mapa sobre el supuesto crecimiento económico de las provincias argentinas. El gráfico, que buscaba respaldar el rumbo económico oficialista, presentaba múltiples errores técnicos y geográficos, entre los que se destacó la ausencia total de la provincia de Tucumán, la cual aparecía absorbida por el territorio de Salta.

La publicación no solo deformó los límites de la cartografía oficial argentina y omitió a las Islas Malvinas, sino que desató un fuerte escándalo académico cuando el IAE Business School desmintió categóricamente haber elaborado dicho material.

La imagen había sido publicada originalmente por funcionarios y dirigentes cercanos a La Libertad Avanza, incluido Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y también director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El gráfico pretendía mostrar una variación interanual estimada de la actividad económica por provincia, con el objetivo político de señalar que la provincia de Buenos Aires —gobernada por el opositor Axel Kicillof— era el único distrito con números negativos.

La desmentida académica y el origen del mapa publicado por Milei

La polémica escaló a nivel institucional cuando el IAE Business School emitió un comunicado para despegarse del gráfico viralizado por el mandatario nacional. El mapa falso llevaba una leyenda que atribuía los datos a un supuesto “Informe Económico Mensual” de dicha entidad.

“El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes”, señalaron de forma tajante desde la institución educativa.

Antes de la aclaración del instituto, los funcionarios oficialistas habían utilizado el mapa para cruzar a la oposición. Felipe Núñez había posteado: “Agrego el mapa de qué Provincias adhirieron al RIGI y cuáles no. No es casualidad, es causalidad, si hacés las cosas bien te va bien y si no te va mal”.

La insólita defensa de Fernando Iglesias

En la misma línea, el exdiputado y actual embajador en Bélgica Fernando Iglesias se había sumado a la difusión del mapa con duras críticas hacia los gobernadores opositores: “En rojo, provincias que son gobernadas por terraplanistas económicos que se quejan de que la macroeconomía está bien pero no le llega al bolsillo a la gente”.

Pese a las masivas críticas en las redes sociales por las inconsistencias y la falsedad del informe, los posteos de Javier Milei continúan publicados en su cuenta de X (antes Twitter).

Lejos de ensayar una autocrítica o eliminar la publicación, Iglesias redobló la apuesta y defendió el error con un mensaje irónico: “Los peronistas se quejan de que desapareció Tucumán del mapa. Así es. Había una vez una provincia que era líder del Norte (…) Después llegó el peronismo y la gobernaron los Alperovich y los Manzur, y se quedó fuera del mapa. Tienen razón”, lanzó el diplomático para justificar la polémica pieza gráfica.

Fuente: Perfil