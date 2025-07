Javier Milei, camino a las urnas: los números que no ve y los ruidos que no escucha

La economía se enfría, el dólar se calienta y los pronósticos refutan el milagro libertario. Alerta encuestas y Fuerzas del Cielo amotinadas. ¿TMAP ?

Hasta hace un par de meses, Javier Milei hablaba de una economía que se expandía al 10% y pronosticaba un 6% para el año. Además, imaginaba un dólar bajo control por los vestigios cuidadosamente sostenidos del cepo y las alquimias de Toto Caputo. Para completar, las derechas se rendían a sus plantas, el peronismo era el caos de siempre y la inexperiencia y rusticidad de su armado político no parecían pasarle ninguna factura. Todo marchaba acorde al plan. ¿Lo hace todavía?Notas Relacionadas

Las novedades son que la actividad se ameseta aceleradamente, que el consumo es un albur, que el dólar no deja de ser una acechanza y que la política oficial se ha llenado de veneno en la propia antesala del poder. En esas variables anidan las claves del ciclo electoral en curso.

En la carrera al 7-S bonaerense y, sobre todo, al 26-O nacional, el gobierno de extrema derecha se juega dos apoyos cruciales: el de una primera minoría de la ciudadanía, que le permita salir airoso, y el del mercado financiero, del que depende que la segunda mitad del mandato no se convierta en una carrera de obstáculos.

En el mundo de las finanzas prima una regla de tres para analizar el resultado de las legislativas nacionales: un éxito rotundo sería que La Libertad Avanza (LLA) y sus súbditos obtuvieran un 45% de los votos, exprimiendo al máximo la oportunidad de crecer en el Congreso; un fracaso, que se hiciera con 30% o menos y un panorama lleno de matices todo lo que se encuentre en el medio.

Encuestas hay para todos los gustos, pero es un común denominador que el Presidente contaría con un núcleo duro de alrededor del 30%, con un nivel de aprobación superior al 40% y con un nivel de rechazo en crecimiento; he ahí la duda de la regla de tres. En una Argentina políticamente rota y con una oposición sin orden ni renovación de cuadros ni de ideas, podría alcanzarle. Habrá que pensar, parece.

La evolución del nivel de aprobación de Javier Milei, según una encuesta de Zuban Córdoba.

Sin embargo, a tres meses de la gran cita, el cielo se llenó de repente de nubes grises. ¿Qué dicen los augurios?

Javier Milei elige creer

El Presidente gusta de torturar las estadísticas, de modo de obligarlas a decir lo que su narrativa necesita. En eso no se diferencia de casi ningún político. Por eso se sigue vanagloriando en las redes ante cada elogio que le llega del interior o del exterior. Por caso, el de una columna de opinión publicada en el diario conservador británico Daily Telegraph que se preguntaba “cuándo despertará el mundo al milagro argentino“.

Sin embargo, se sabe que los milagros son materia opinable. El INDEC enfrió este lunes la exuberancia de los pronósticos oficiales de crecimiento de la economía, demostrando que la motosierra, el daño planificado a los ingresos populares, la desregulación radical y la cancelación de la obra publica, entre otros “remedios”, no son incentivos para una economía que, ensoñaciones ideologizadas aparte, sigue dependiendo pesadamente del consumo.

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que anticipa los datos de PBI, la actividad se contrajo levemente en mayo –0,1%–, iniciando una trayectoria de vuelo de gallina.

Era esperable que la economía creciera fuerte en comparación con el primer cuatrimestre de 2024, cuando impactaron los estragos de la megadevaluación inicial de Milei, pero rebotar no es crecer.

La actividad económica en la era de Javier Milei.

No se trata sólo de que el dato de mayo haya sido menor que el esperado, sino de que la tendencia pierde el brillo reciente.

La consultora LCG indicó que sigue “estimando un sendero con altas y bajas que difícilmente implique un crecimiento sostenido y pujante en los próximos meses” y proyectó “un crecimiento en torno al 5% anual, de los cuales 4,7 puntos porcentuales se explican por el arrastre estadístico que dejó la recuperación hasta mayo”.

Una economía fresquita no es la mejor carta de presentación electoral para un gobierno. Habrá que prestar atención a lo que viene, sobre todo para calibrar cuál será la sensación térmica del fin de la recuperación a tres meses de la cita de octubre.

Toto Caputo, Los Picantes y la cuenta regresiva del mercado

El desaguisado monetario que montaron en el último mes Toto Caputo & sus Picantes dejó la cantidad de dinero igual que al principio, al dólar igual de inquieto y las tasas de interés severamente más arriba que al inicio del experimento, carne de ralentización. Master class.

Este lunesz, el billete verde empezó la rueda muy demandado, pero se estabilizó al cierre.

Se supone que el atractivo de la tasa en pesos y la sostenida intervención oficial en la curva de futuros deberían ayudar a apagar el fragor, pero a Seguro se lo llevó preso Patricia Bullrich. Sobre todo porque las vacaciones de invierno incrementan el turismo emisor y porque este miércoles el mercado empezará a funcionar sin las divisas del complejo sojero, que había extendido hasta ahora su temporada alta por la declaración de exportaciones previa al cese de la rebaja de retenciones. Eso no va más.

El mercado mira el saldo de divisas, confirma las razones de su desconfianza y rechaza los títulos públicos, que siguen en un tobogán. El riesgo país, que ya venía apuntando a impactantes 700 puntos básicos, parece acomodarse ahora por encima de los 750, alejando al Tesoro del objetivo de volver al mercado voluntario para refinanciar vencimientos de 2026 en adelante.

La evolución del riesgo país en la era de Javier Milei (Fuente: Ámbito y Rava Bursátil).

Para solventar ese proyecto es que el Gobierno tomó nueva deuda con Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante el resultado y la sostenida salida de billetes verdes cabe preguntarse una vez más por la utilidad de semejante recurso.

Hasta el momento, el rebote del dólar no ha mostrado mayor impacto en precios, pero la economía es una manta corta y esa ventaja es producto de un mal no desdeñable: la debilidad del consumo dificulta a los formadores de precios deshacerse de los mayores costos de la devaluación. De cualquier manera, es impensable que no haya en algún momento efecto en el IPC en todo lo que sea transable –productos cuyos precios son fijados por el mercado internacional, como los combustibles y los alimentos, entre otros– y que lo no transable –fundamentalmente, los servicios que no tienen competencia externa– sigan la tendencia desde atrás.

Otra vez surge la pregunta por los plazos: ¿serán los tres meses que median hasta el 26-O suficientes para que esa inquietud se convierta en un rebote perceptible de la inflación y ponga agrio el humor de una sociedad agotada por el ajuste?

Goteras en la antesala del despacho de Javier Milei

Por una vía paralela, la política también se le revuelve al mandatario. Son balas que pican tan cerca como en la antesala de su propio despacho.

Demian Reidel, con quien el Presidente planeaba recibir el Premio Nobel de Economía, dejó su cargo como asesor económico en jefe, según dijo, para concentrarse en sus planes de desarrollo nuclear.

Dejo la presidencia del Consejo de Asesores para concentrarme de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino.



El plan abarca la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, el… — Demian Reidel (@dreidel1) July 21, 2025

Pese a eso, que termina de desarticular el Consejo de Asesores, Jaime Rosemberg escribió en La Nación que el hombre estaba condenado por Karina Milei desde marzo, cuando se mandó una humorada desafortunada en el IEFA Latam Forum. “La Argentina tiene enormes ventajas y un problema: está poblada por argentinos“, les dijo a los empresarios presentes. Divertidísimo y, sobre todo, muy útil para captar inversiones.

El poder de la secretaria general de la Presidencia se proyectó en el cierre de listas bonaerenses, en el que ninguneó totalmente, a través de su armador Sebastián Pareja, a los militantes de la trolera del Ministerio de Odio y hasta los reemplazó por referentes de “la casta” y, hasta ayer nomás, kirchneristas. Vade retro. Eso, que dejó herido nada menos que a Santiago Caputo, provocó un chirrido serio en lo que se conocía como “triángulo de hierro”, generando un conato de crisis en el círculo más íntimo del poder.

Desde el pináculo, la trolera salió a contarle las costillas a Pareja y a exponer el “prontuario K” de algunos de los incluidos en las listas bonaerenses.

Se amotinan Las Fuerzas del Cielo

En la misma línea, Pablo Lapuente informó en Letra P que muchos de los integrantes de “Las Fuerzas del Cielo, la tropa digital de Santiago Caputo autodenominada brazo armado del Gobierno, siembran dudas sobre el rol que tendrán camino al 7 de septiembre y mandan el mensaje: ‘Si el Presidente no nos necesita, no tenemos por qué estar’“. ¿Habrá huelga de brazos caídos de la guardia pretoriana digital en el tramo decisivo de la campaña?

Herido por el cierre de listas, Santiago Caputo saca de la campaña a Las Fuerzas del Cielo | Por @pconurbano https://t.co/X7vYI3f3An — LETRA P (@Letra_P) July 21, 2025

El detalle es que ni el poder ni la memoria del asesor se evaporan por no colar gente propia en las listas. El hombre controla resortes como la SIDE, la ARCA, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la ANSES, entre otros. Su enojo podría anticipar tempestades que, si se produjeran, podrían complicar más el frente financiero. El Círculo Rojo la ve: todo tiene que ver con todo.

Esa capacidad de daño –¿sentida ya por Martín Menem?– es otra de las variables, impensada hasta hace muy poco, a las que el Presidente deberá prestarles atención en el camino a las urnas.

¿Habrá paz en La Derecha Fest, el show que se realizará este martes en Córdoba, con presencia de Milei y, se espera, de Gordo Dan, alias “Daniel Parisini”, o se abrirá una nueva vidriera para los rencores?

Fuente: LETRA P