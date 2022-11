Javier Milei aceptó una posible interna con Patricia Bullrich

El diputado nacional por La Libertad Avanza incluso afirmó que podría ser ministro de Economía de la líder del PRO, aunque siempre y cuando sea “por fuera de Juntos por el Cambio”.

Javier Milei sostuvo que estaría dispuesto a ir a una interna con Patricia Bullrich para competir por la presidencia en 2023. El diputado nacional incluso dijo que podría acompañar a la presidenta del PRO como ministro de Economía en caso de perder esa interna, siempre y cuando sea “en una estructura fuera de Juntos por el Cambio”. Al mismo tiempo, calificó a la oposición como un espacio “inviable”.

“Estoy dispuesto a recibir en nuestro espacio al ala dura de Juntos por el Cambio, y si quisieran una interna, les damos la interna. Y si ganan, acompañamos“, aseguró Milei en la noche de este miércoles 23 de noviembre en diálogo con Carolina Amoroso y Nicolás Wiñazki en el programa Bella y Bestia por Todo Noticias (TN).

Al mismo tiempo, el diputado por La Libertad Avanza reiteró que “está para acompañar” y no descartó la posibilidad de ser ministro de Economía de Bullrich “si fuera dentro de una estructura fuera de Juntos por el Cambio”. “Sin los radicales, sin la Coalición Cívica y sin las palomitas tibias y amargas inoperantes empobrecedoras”, aclaró.

“Yo trabajo para un proyecto en el que podría ser presidente. Una Argentina mejor es posible y se puede arreglar, y a diferencia de los otros, yo sí sé cómo se arregla. No solo que sé lo que hay que hacer y cómo hacerlo, sino que tengo el coraje para hacerlo. Nadie en la oposición tiene el coraje“, agregó el economista en referencia a las elecciones presidenciales de 2023 y su posible candidatura.

En línea con sus críticas a la oposición, Milei aseguró que “es inviable Juntos por el Cambio tal cual existe hoy” y remarcó: “El ala blanda también es un problema, porque recita ideas que nos han condenado al fracaso, y con la fatal arrogancia de creer que lo pueden hacer bien”.

“Son como ‘kirchneristas reloaded’, porque los kirchneristas por lo menos son brutos, estos van a hacer daño de manera eficiente, lo cual es más problemático”, añadió. A su vez, reconoció que “hay un ala de JxC con la cual se lleva muy bien y puede trabajar”, pero “no con con el ala blanda, el radicalismo y la Coalición Cívica porque son parte del fracaso”.

En este sentido, enfatizó: “No estoy dispuesto a ser parte de un nuevo fracaso que traiga a los kirchneristas de vuelta. Yo quiero sacar a los kirchneristas, no quiero hacer presidente a Máximo Kirchner en el 2027. No quiero ser parte de ese fracaso”.

“Yo no me desvivo por tener un cargo, me da lo mismo. Estoy dispuesto a involucrarme en la gestión solo si creo que hay chances de éxito. Yo no voy a estropear todo el trabajo de batalla cultural que llevo hecho hace 20 años en algo que yo se que va a terminar mal”, concluyó sobre su negativa a sumarse al espacio político de la oposición.

El sorpresivo elogio de Milei a Cristina Kirchner

Si bien durante la mayor parte de la entrevista el diputado se mantuvo alineado a sus declaraciones habituales, en un momento sorprendió con un inesperado elogio a la vicepresidenta Cristina Kirchner donde le reconoció “el valor de pasar por todos los cargos”.

“Por lo menos la madre tiene un currículum para hacer las aberraciones que hace y tiene los votos. El chico ni siquiera tiene los votos ni el currículum de la madre, esa es la realidad”, señaló el diputado liberal en relación a la figura del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, enalteciendo la figura de la vicepresidenta para poder criticarlo.

En esta misma línea, el economista dejó en claro que “no le gustan las ideas” de la ex mandataria, pero reconoció el valor de “haber sido dos veces presidenta y pasar por todos los cargos”.

De todas formas, para no perder la costumbre, concluyó sus ideas con una nueva crítica a la vicepresidenta: “Salió a criticarme y ella lleva más de 30 años arruinando el país. Cristina es como Atila, que donde pisaba destrozaba el piso. Ellos igual, los lugares que tocaron los arruinaron”.