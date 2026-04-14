Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

El Jefecito, que lideró al equipo de Lionel Messi al primer título de la MLS, dejó el cargó en el comienzo de la nueva temporada

Una noticia impactante sacudió a la MLS. Javier Mascherano decidió dar un paso al costado como director técnico del Inter Miami y puso fin a su ciclo de manera abrupta. El club, que tiene como principal estrella a Lionel Messi y que es el actual campeón del torneo estadounidense, brindó más detalles en un comunicado.

“Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como entrenador principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de Inter Miami y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella”, escribió el club con sede en Florida en sus redes sociales.

“Quiero informar a todos que, por razones personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador en jefe del Inter Miami. En primer lugar, me gustaría agradecer al club por la confianza que depositaron en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables. También quiero agradecer a los aficionados y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos”, dijo Mascherano según el comunicado de prensa emitido por Las Garzas.

El entrenador argentino de 41 años agregó a sus declaraciones: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, seguiré deseando al Inter Miami lo mejor en el futuro. No tengo dudas de que el club continuará alcanzando éxitos en el porvenir. Les envío a todos un fuerte abrazo, y gracias por todo”.

El poster del Inter Miami con la imagen de Javier Mascherano, quien renunció a su cargo como DT del club de Florida

Por su parte, el propietario principal Jorge Mas, expresó: “Javier será para siempre parte de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami. No solo por ser pieza clave en logros inolvidables, como ganar la MLS Cup y el histórico desempeño del equipo en la Copa Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y trabajo diario al liderar al equipo. Respetamos su decisión y le estamos profundamente agradecidos por todo lo que aportó, deseándole todo lo mejor en su futuro profesional y personal”.

En su primera temporada al mando, Mascherano guió al Inter Miami a una de las campañas más exitosas en la historia del club de la Florida, conquistando la primera MLS Cup de la institución, junto con el campeonato de la Conferencia Este. Bajo el liderazgo del Jefecito, el equipo protagonizó una temporada récord en 2025, anotando un total de 101 goles entre la temporada regular y la postemporada, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la MLS, incluyendo un récord de 20 goles en postemporada, mientras disputaba un total sin precedentes de 58 partidos en todas las competiciones, publicaron Las Garzas.

Javier Mascherano da indicaciones en el banco de Inter Miami (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Con Mascherano, Inter Miami también hizo historia a nivel internacional durante su participación en el Mundial de Clubes FIFA en2025, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en avanzar a una fase de eliminación directa, donde quedó fuera tras caer 4-0 con el PSG en los octavos de final. Los rosados también se convirtieron en el primer equipo de la Concacaf en derrotar a un rival europeo en un partido internacional oficial (2-1 al Porto) y en el primer equipo de Estados Unidos en conseguir una victoria en el torneo.

A nivel local, el Inter Miami alcanzó las semifinales de la Concacaf Champions Cup y avanzó a su segunda final de la Leagues Cup en apenas su tercera participación en la competencia. En la presente temporada, Las Garzas se encuentran terceras en la Conferencia Este, con 12 puntos tras 7 fechas y venían de empatar 2-2 como local ante New York Red Bull.

Lionel Messi habla con su director técnico Javier Mascherano durante la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf que Inter Miami perdió ante Vancouver Whitecaps (Anne-Marie Sorvin)

Mascherano, quien había firmado con Inter Miami en enero de 2024, se despidió junto al cuerpo técnico que llegó con él. Ahora, el cordobés Guillermo Hoyos asumirá el cargo de entrenador principal del primer equipo para los próximos partidos.

Hoyos, de 62 años, es un ex futbolista profesional con más de 20 años de experiencia como jugador, además de entrenador y director deportivo con amplia experiencia internacional en el mundo del fútbol. Ha dirigido clubes en varios países, incluyendo Argentina, México, Chile, Bolivia (donde también fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. También cuenta con experiencia en el desarrollo de juveniles, incluyendo su etapa en el FC Barcelona.

Desde su llegada al Inter Miami, ha estado a cargo de supervisar y mejorar la estructura de desarrollo profesional del Club, además de desempeñarse como director deportivo hasta la fecha. Al mismo tiempo, Alberto Marrero asumirá las funciones de director deportivo del club.

Fuente: Infobae