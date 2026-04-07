Jaldo cruzó a Nación por los $400.000 millones girados a las provincias: “Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”

El gobernador tucumano cuestionó la presentación de los adelantos de coparticipación como asistencia y denunció que la provincia perdió el equivalente a una planilla y media de sueldos en los últimos dos años.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió al cruce del relato oficial sobre los fondos que el Gobierno nacional habilitó a 12 provincias por un total de $400.000 millones. En conferencia de prensa realizada este lunes en el marco del comité de emergencia por el temporal que castiga al distrito —con al menos tres víctimas fatales—, el mandatario fue tajante al rechazar que esos recursos representen algún tipo de gesto solidario de la Casa Rosada.

Según explicó Jaldo, se trata de adelantos sobre la coparticipación federal, es decir, dinero que por ley les corresponde a los distritos y que luego deberán devolver. En esa línea, apuntó que la mecánica genera una falsa imagen de generosidad cuando en la práctica se trata de un préstamo sobre fondos propios de cada provincia.

Las 12 jurisdicciones incluidas en el giro son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El mandatario norteño también puso cifras al impacto fiscal que sufre la provincia. Según detalló, en los últimos dos años Tucumán resignó ingresos equivalentes a casi una planilla y media de sueldos como consecuencia de la reducción de impuestos como el IVA.

A ese cuadro financiero, Jaldo le sumó otro reclamo: la paralización total de la obra pública nacional. Esa decisión del gobierno de Javier Milei obligó a Tucumán a hacerse cargo de proyectos de infraestructura con financiamiento propio, lo que agravó aún más la presión sobre las cuentas provinciales.

Emergencia por el temporal

La conferencia de prensa se dio en un contexto crítico para Tucumán. El temporal que azota a la provincia ya dejó al menos tres muertos y miles de familias afectadas por las inundaciones. Jaldo encabezó la reunión del comité de emergencia y aseguró que los equipos provinciales asisten a los damnificados desde el primer momento.

Según indicó, algunos vecinos ya sufrieron anegamientos por segunda y tercera vez. El gobernador destacó además el trabajo conjunto con intendentes y comisionados comunales, quienes colaboraron en la asistencia durante todo el domingo.