J Rei reveló detalles de su primera cita con María Becerra

El cantante J Rei estuvo en el ciclo televisivo conducido por Fer Dente y contó la maravillosa anécdota de su primer encuentro con María Becerra.

En este cierre de semana el cantante J Rei estuvo como invitado a Noche Al Dente (América), programa conducido por Fer Dente. Allí, sacó su costado más romántico y contó cómo fue su primer encuentro con María Becerra.

Los cantantes blanquearon su romance a mediados del 2022 y se comprometieron durante un viaje en 2023. Sin embargo, según contó el artista, la relación comenzó algo complicada.

“Cuando la conocí a Mari, el primer día que nos vimos, yo vivía en un barrio bien lejos de Capital Federal, vecino de L-Gante. La idea era ir a casa, un lunes, y los lunes justo cierra todo, panadería, pizzería, heladería. Entonces yo dije, la voy a buscar tipo 23-00, vengo a casa, pido algo tranqui”, comenzó contando.

Y siguió: “Yo en ese momento estaba haciendo mucha gira de boliche y los lunes eran días perdidos para mi. Ese día nos íbamos a ver, la voy a buscar a la casa, ella sale con un bolsito, dos Fernet, hablamos, llego al barrio y veo que estaba todo cerrado”.

Antes de seguir con la historia, hizo una pausa y aclaró: “Por suerte ella y yo somos muy sencillos, muy de barrio. Con la gira ya habíamos hablado como 15 días y nos conocíamos, aflojamos un montón”.

“Bueno, todo apagado, llegue a mi casa, no había wifi, el parlante me había quedado en un bolso de la gira y no tenía tele. Tenes que remarla como una campeón”, continuó y concluyó con el final más romántico de todos.

“A la una de la mañana le dije ‘bueno te amaso una pizza’. Agarré, harina, sal, aceite y agua, comimos una pizcita y me puse a tocar el piano. Lo único que estaba a mi alcance”, completó y el conductor exclamó: “¡Digámoslo, ese vínculo tenia que ser porque todas en contra!”.

La increíble oferta que rechazó J Rei por su amor a María Becerra

María Becerra y J Rei pasan por un muy lindo momento como pareja tras alguna tormenta hace poco tras el escándalo con la influencer Jazpincita.

Lo cierto es que en su visita al programa PH Podemos Hablar, el joven de 25 años contó la increíble propuesta laboral que rechazó por amor a su novia.

El músico contó que renunció a ser telonero de Daddy Yankee ya que en ese momento se encontraba disfrutando de unos pocos días de vacaciones con su novia.

“Yo hago shows, toco en festivales, en boliches y en distintos lugares. Antes de ayer me ofrecieron, me dijo mi manager, para tocar el 31 de diciembre a la noche en otro lugar lejos de acá donde yo voy a estar lejos de mi familia”, contó. “Por ahí te pagan el triple de lo que vale lo tu show, pero yo prefiero estar con mi familia”, afirmó J Rei.

“Fui a España a acompañar a mi novia por su trabajo, ella arrancaba una gira que comenzaba el 26 de septiembre y yo terminaba mi gira y arrancaba la de ella”, relató el joven.

E indicó: “Pasaron dos o tres días y me llega un mensaje de mi equipo de trabajo ofreciéndome la oportunidad de ir a abrirle el show a Daddy Yankee, el último show en el Movistar Arena. Obviamente dije que no porque yo estaba disfrutando del momento de amor, de vacaciones y de compartir con ella”.

“Sentí que lo más honesto para mí era acompañar a la persona que amo en su gira. En otro momento tocaré para otro artista. Me hubiera encantado, con mucho gusto, tocar para Daddy Yankee”, fundamentó sobre su valiente decisión.

Y cerró: “En ese momento yo me hice cinco días de vacaciones y no quería romperlos por mi trabajo. Siento que fue algo muy pasajero. Yo le conté a María y le dije ‘no voy a ir’. ‘Yo vine acá a acompañarte a vos y me quedo acá’”.