Ivana Nadal se fotografió de espaldas en microtanga colaless mostrando sus músculos

Se lució en sus historias de Instagram con ropa interior diminuta y causó revuelo.

Siempre audaz y arriesgada,Ivana Nadalsorprendió en sus redes sociales con una impacante foto que compartió en sus historias de Instagram. De espaldas a la cámara, causó sensación con una microtanga colaless en celeste pastel transparente.

Además, se lució con el torso completamente desnudo y mostró sus músculos de gimnasio. “Venimos bien”, escribió sobre la imagen, seguido de un emoji de esfuerzo.

Ivana Nadal en microtanga colaless. (Foto: Instagram/@ivinadal).

Ivana Nadal en microbikini colaless y anteojos de sol Prada desde Tulum

Instalada en Tulum, Ivana Nadal no deja de sorprender a sus poco más de 2 millones y medio de seguidores de Instagram con sus looks colmados de audacia y osadía. Con el mar de fondo, se lució para sus followers con una microbikini bicolor en rosa y verde. Además, sumó un complemento muy canchero a su look que elevó el equipo al 100%.

Ivana Nadal posó en microbikini. (Foto: Instagram/@ivinadal).

¿Los detalles de la apuesta? Se trata de un traje de baño de dos piezas con corpiño simple, tipo triangulito y bombacha colaless ultracavada con detalles de argollas metálicas pequeñas y tiras regulables. La pieza superior es rosa viejo y la parte inferior es verde musgo.

Ivana Nadal desde Tulum. (Foto: Instagram/@ivinadal).

Siempre atenta a los detalles y fanática de los accesorios, sumó al look un par de lentes de sol en total black con vidrio opaco firmados por la marca de lujo italiana Prada.

Para el beauty look, eligió mostrarse al natural, sin una sola gota de make up. Además, llevó el pelo suelto, peinado hacia atrás y mojado post chapuzón en el mar.