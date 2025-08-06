Ivana Nadal se fotografió de espaldas a la cámara con lencería verde: “Más víbora que siempre”

Se mostró en sus historias de Instagram con un conjunto de lencería verde oliva y fue furor.

Ivana Nadal volvió a mostrar su costado más sensual en las redes sociales. Esta vez, compartió una selfie tomada de espaldas frente al espejo que rápidamente captó la atención de sus seguidores de Instagram. “Más víbora que siempre”, escribió sobre la imagen, sumando un emoji de serpiente y dejando ver parte de su nuevo look.

La modelo posó con un conjunto de lencería verde oliva. El corpiño, de breteles finos, tiene una base de encaje con detalles de puntilla en el borde inferior. La bombacha es estilo colaless, confeccionada en una tela acanalada, con una tira finísima que se pierde entre los glúteos y deja a la vista el bronceado marcado.

Ivana Nadal en lencería verde. (Foto: Instagram@ivinadal).

Desde la nuca hasta la cintura, Ivana dejó ver sus múltiples tatuajes: una figura femenina en el lateral izquierdo de la espalda, un ojo en el glúteo, un pez en el brazo y otros dibujos distribuidos en la zona de las costillas y la cadera.

El detalle más llamativo de su pelo fueron los mechones decolorados en rubio platinado que se intercalan entre su melena castaña. Llevó el pelo suelto, largo y con ondas desarmadas, peinado hacia un costado y sostenido con una mano por detrás de la cabeza.