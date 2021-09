Ivana Nadal salió a aclarar de qué vive

“¿De qué vivís?”, escribió Ivana en una historia de Instagram y respondió a través de un video a aquellas personas que la siguen: “Bueno, la verdad es que no lo contestaba puntualmente porque me parecía obvio”, comenzó diciendo.”Antes, era necesario contratar un medio para poder mostrar el producto con un o una modelo, en este caso sería yo”, explicó.

Luego, agregó: “Ahora, como existe el tema de Instagram, es mucho más fácil vincular un producto a una persona o a un personaje. Entonces directamente nos contactan a nosotros. Muchas veces te dan un servicio a cambio de esa publicidad, y otras veces se da dinero a cambio”.

Y, aclaró: ” Si no quieren mí bienestar, les conviene no seguirme, no comentarme, no mandar mis historias, porque en realidad solamente me están beneficiando”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal)